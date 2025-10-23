Ramsay sa už teší späť na Slovensko. Fanúšikom sa poďakoval za podporu počas náročných chvíľ

Slovenskú reprezentáciu viedol kanadský odborník Craig Ramsay takmer osem rokov. Choroba v závere sezóny 2024/2025 ho síce „pripravila“ o pozíciu hlavného kouča národného tímu SR, no na Slovensko nezabudol.
Obľúbený kanadský tréner Ramsay je späť, na dvoch turnajoch bude pomáhať Országhovi
Medzičasom sa novým trénerom reprezentácie stal Vladimír Országh, no 74-ročný Kanaďan sa vystrábil zo zdravotných problémov a už sa chystá na ďalšiu návštevu Slovenska. A na turnajoch v novembri a decembri bude nápomocný pri národnom výbere.
„Chcel by som sa všetkým poďakovať za podporu, ktorú som od vás dostal.Všetci fanúšikovia ste boli skvelí. Keď som bol chorý na konci minulej sezóny, tak všetci lekári a sestričky v nemocnici boli tiež absolútne skvelí,“ uviedol Ramsay vo videu, ktoré zverejnil Slovenský zväz ľadového hokeja na sociálnych sieťach.
Kouč Országh nominoval na Nemecký pohár dovedna 25 hráčov, debutant Alex Čiernik
„Som veľmi rád, že sa môžem vrátiť späť. Podporovať Vladimír Országha, ktorý bol skvelou voľbou Miroslava Šatana. Budem mu nablízku, pripravený pomáhať mu. Čokoľvek bude potrebovať, bude ti preňho,“ pokračoval úspešný zámorský kormidelník.
„Teším sa, že sa vraciam späť na Slovensko. Veľmi pekne vám ďakujem,“ uzavrel.
V novembri sa Slováci predstavia na Nemeckom pohári v Landshute, v decembri ich čaká domáci Vianočný Kaufland Cup.