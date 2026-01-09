V Nemecku začal súd s online predátorom, ktorý prinútil obeť vysielať online svoju samovraždu

Na nemeckom súde pre mladistvých v Hamburgu sa v piatok začal súdny proces so sadistickým online predátorom známym pod prezývkou „White Tiger“ (Biely tiger), v ktorom je 21‑ročný mužný nemecko-iránskeho pôvodu obžalovaný z viacerých závažných online trestných činov vrátane nátlaku na 13‑ročné dieťa, ktoré následne spáchalo samovraždu.
Podľa vyšetrovateľov obžalovaný pôsobil z rodičovského domu v bohatej štvrti Hamburgu a na sieti známej ako „764“ používal prezývku „White Tiger“. Podľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) ide o medzinárodnú skupinu zameranú na zneužívanie detí, na ktorej si jej členovia vymieňajú sadistické, násilné a sexuálne obrazové aj video súbory.
Streamovaná samovražda
Od roku 2021 mal podľa obžaloby poškodiť viac ako 30 detí v stovkách prípadov. V januári 2022 podľa obžaloby prinútil 13‑ročnú transrodovú osobu žijúcu neďaleko amerického Seattlu, aby spáchala samovraždu a svoj čin naživo vysielala cez internet.
Keďže bol v tom čase ešte neplnoletý, konanie prebieha na hamburskom súde pre mladistvých bez prítomnosti verejnosti. Hovorkyňa súdu uviedla, že v prípade uznania viny mu hrozí šesť mesiacov až desať rokov v zariadení pre mladistvých. Dodala, že prebiehajú aj ďalšie vyšetrovania voči rovnakej online sieti a tento proces „môže byť precedensom“.
Dvestoštyri obvinení
Podľa obžaloby si „White Tiger“ vyhľadával deti v online chatovacích miestnostiach či na hráčskych fórach, nadväzoval s nimi kontakt a následne ich manipuloval. Nútil ich napríklad vyrábať pornografické materiály, ktorými ich potom vydieral. Zadržaný bol pri policajnej razii v júny 2025 a odvtedy je vo väzbe.
Úrady zatiaľ identifikovali osem jeho obetí vo veku 11 až 15 rokov z Veľkej Británie, Kanady, Nemecka a USA a prokuratúra voči nemu vzniesla celkom 204 obvinení vrátane jedného z vraždy a piatich z pokusu o vraždu.