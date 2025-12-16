V rámci akcie Tiger obvinili 42-ročného muža, na výrobu detskej pornografie využíval vlastné dieťa – VIDEO

Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Polícia
Foto: ilustračné, SITA/Robert Tappert
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Policajný vyšetrovateľ obvinil v rámci akcie Tiger 42-ročného muža z Veľkého Medera z viacerých skutkov týkajúcich sa detskej pornografie. Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboruLea Vilhanová, podľa doterajších zistení muž vyhotovoval fotografie s obsahom detskej pornografie, a to tak, že fotografoval svoje maloleté dieťa v sexuálne vyzývavých polohách a tiež časti jeho tela.

V súčasnosti už čelí obvineniam za zločin výroby detskej pornografie v súbehu s prečinom prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení, a taktiež za zločin rozširovania detskej pornografie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Na základe výsledkov doterajšieho vyšetrovania mal obvinený tieto materiály uchovávať približne od novembra 2020 až do súčasnosti, pričom si zároveň zadovažoval aj ďalšie materiály s obsahom detskej pornografie, zachytávajúce maloleté osoby vo veku od dvoch do osem rokov,“ uviedla Vilhanová.

Ako doplnila, celkovo ide o najmenej 1 500 súborov, ktoré si po dobu najmenej siedmich rokov zadovažoval vyhľadávaním na internete a prostredníctvom sociálnych sietí, následným sťahovaním na viacerých elektronických zariadeniach, najmä mobilných telefónoch, tabletoch a notebooku. Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.

Viac k osobe: Lea Vilhanová
Firmy a inštitúcie: Prezídium policajného zboru SR
Okruhy tém: Detská pornografia Policajná akcia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk