V rámci akcie Tiger obvinili 42-ročného muža, na výrobu detskej pornografie využíval vlastné dieťa – VIDEO

Policajný vyšetrovateľ obvinil v rámci akcie Tiger 42-ročného muža z Veľkého Medera z viacerých skutkov týkajúcich sa detskej pornografie. Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboruLea Vilhanová, podľa doterajších zistení muž vyhotovoval fotografie s obsahom detskej pornografie, a to tak, že fotografoval svoje maloleté dieťa v sexuálne vyzývavých polohách a tiež časti jeho tela.
V súčasnosti už čelí obvineniam za zločin výroby detskej pornografie v súbehu s prečinom prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení, a taktiež za zločin rozširovania detskej pornografie.
„Na základe výsledkov doterajšieho vyšetrovania mal obvinený tieto materiály uchovávať približne od novembra 2020 až do súčasnosti, pričom si zároveň zadovažoval aj ďalšie materiály s obsahom detskej pornografie, zachytávajúce maloleté osoby vo veku od dvoch do osem rokov,“ uviedla Vilhanová.
Ako doplnila, celkovo ide o najmenej 1 500 súborov, ktoré si po dobu najmenej siedmich rokov zadovažoval vyhľadávaním na internete a prostredníctvom sociálnych sietí, následným sťahovaním na viacerých elektronických zariadeniach, najmä mobilných telefónoch, tabletoch a notebooku. Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.