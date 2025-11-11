V Mexiku zatkli podozrivého z vraždy prezidentského kandidáta z roku 1994

Bývalý spravodajský agent je podozrivý z účasti na vražde Luisa Donalda Colosia, ktorá otriasla mexickou politikou.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
MARIO MARTINEZ
Mario Aburto Martínez, ktorý bol odsúdený za vraždu Luisa Donalda Colosia, vo federálnej väznici Almoloya de Juarez neďaleko Tolucy v Mexiku 25. marca 1994. Foto: archívne, SITA/AP
Mexiko Iné správy Iné správy z lokality Mexiko

Mexické orgány zatkli bývalého spravodajského agenta Jorgeho Antonia Sáncheza Ortegu, ktorý je podozrivý z účasti na vražde prezidentského kandidáta Luisa Donalda Colosia v roku 1994. Podľa súdnych zdrojov bol Sánchez Ortega zadržaný v sobotu v Tijuane v štáte Baja California a postavený pred sudcu.

Colosio, kandidát Inštitucionálnej revolučnej strany, bol zastrelený počas predvolebného zhromaždenia v Tijuane 23. marca 1994. Jeho vražda je považovaná za kľúčový moment v mexickej politickej histórii. Niekoľko týždňov pred smrťou Colosio kritizoval skorumpovanú starú gardu vládnucej strany.

Podobne ako pri vražde amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, aj Colosiova smrť vyvolala množstvo konšpiračných teórií o tom, kto mohol stáť za atentátom. Hoci bol Mario Aburto Martínez odsúdený ako jediný páchateľ a naďalej je vo väzení, identita tých, ktorí mohli vraždu objednať, zostáva neznáma.

Sánchez Ortega bol v čase vraždy na krátke obdobie zadržaný, no na druhý deň ho prepustili. V tom čase pracoval ako agent Centra pre vyšetrovanie a národnú bezpečnosť, ktoré bolo mexickým ekvivalentom americkej CIA. Úrady zatiaľ nepotvrdili, či sa objavili nové dôkazy v prípade.

Viac k osobe: Luis Donaldo Colosio
Okruhy tém: Vražda Vyšetrovanie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk