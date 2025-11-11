V Mexiku zatkli podozrivého z vraždy prezidentského kandidáta z roku 1994

Mexické orgány zatkli bývalého spravodajského agenta Jorgeho Antonia Sáncheza Ortegu, ktorý je podozrivý z účasti na vražde prezidentského kandidáta Luisa Donalda Colosia v roku 1994. Podľa súdnych zdrojov bol Sánchez Ortega zadržaný v sobotu v Tijuane v štáte Baja California a postavený pred sudcu.
Colosio, kandidát Inštitucionálnej revolučnej strany, bol zastrelený počas predvolebného zhromaždenia v Tijuane 23. marca 1994. Jeho vražda je považovaná za kľúčový moment v mexickej politickej histórii. Niekoľko týždňov pred smrťou Colosio kritizoval skorumpovanú starú gardu vládnucej strany.
Som gazdiná v domácnosti aj veliteľka ozbrojených síl. Mexická prezidentka skritizovala Chicharita za sexistické výroky
Podobne ako pri vražde amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, aj Colosiova smrť vyvolala množstvo konšpiračných teórií o tom, kto mohol stáť za atentátom. Hoci bol Mario Aburto Martínez odsúdený ako jediný páchateľ a naďalej je vo väzení, identita tých, ktorí mohli vraždu objednať, zostáva neznáma.
Sánchez Ortega bol v čase vraždy na krátke obdobie zadržaný, no na druhý deň ho prepustili. V tom čase pracoval ako agent Centra pre vyšetrovanie a národnú bezpečnosť, ktoré bolo mexickým ekvivalentom americkej CIA. Úrady zatiaľ nepotvrdili, či sa objavili nové dôkazy v prípade.