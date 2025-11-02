Ozbrojenci zastrelili starostu mexického mesta počas osláv Dňa mŕtvych

Ozbrojenci v sobotu večer počas podujatia pri príležitosti Dňa mŕtvych zastrelili starostu mexického mesta Uruapan v štáte Michoacán Carlosa Manza. „Dvoch ľudí zapletených do incidentu zatkli a jeden z útočníkov zahynul,“ uviedla vo vyhlásení národná agentúra pre verejnú bezpečnosť.
Politika zabili niekoľko dní po tom, ako zastrelili aj zástupcu farmárov z Michoacanu Bernarda Brava, ktorý sa často vyjadroval proti vydieraniu zo strany zločineckých gangov. Štát Michoacán už roky sužuje násilie mocných drogových kartelov, ktoré v poľnohospodárskom regióne vydierajú miestnych farmárov.
Mexiko, ktoré už takmer dve desaťročia trápi násilie spojené s drogami, zažilo v ostatných rokoch sériu vrážd miestnych politikov.
Minulý mesiac ozbrojenci zastrelili starostu mesta Pisaflores, ktoré leží v centrálnej časti krajiny. V júni ozbrojenci vtrhli do úradu starostky na juhu Mexika, kde ju spolu s jedným zamestnancom zastrelili. Nasledujúci deň bola na západe krajiny zavraždená ďalšia starostka so svojím manželom.