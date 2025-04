V Londýne bude rokovanie o prímerí, Zelenskyj potvrdil účasť ukrajinskej delegácie

Ukrajinská delegácia bude v stredu v Londýne na rokovaniach o prímerí. Udeje sa tak v čase, keď európski a americkí predstavitelia tlačia na zastavenie ruskej invázie. Potvrdil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Rokovania budú nadväzovať na minulotýždňové stretnutie v Paríži, na ktorom americký minister zahraničných vecí Marco Rubio predstavil plán Washingtonu na ukončenie trojročnej vojny.

Americký prezident Donald Trump tlačí na všetky strany, aby akceptovali prímerie, ale nepodarilo sa mu dosiahnuť žiadne významné ústupky od Kremľa okrem krátkeho niekoľkohodinového prímeria, ktoré oznámil ruský prezident Vladimir Putin počas Veľkej noci.

„Už túto stredu budú naši zástupcovia pracovať v Londýne. Ukrajina, Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Spojené štáty – sme pripravení postupovať čo najkonštruktívnejšie,“ uviedol Zelenskyj v pondelok na platforme X. „Bezpodmienečné prímerie musí byť prvým krokom k mieru,“ dodal.

I spoke with UK Prime Minister @Keir_Starmer — a good and detailed conversation.

Already this Wednesday, our representatives will be working in London. Ukraine, the United Kingdom, France, and the United States — we are ready to move forward as constructively as possible, just… pic.twitter.com/cLHexIi5UY

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2025