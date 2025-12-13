Bratislava pokračuje s prvou etapou Živého námestia, niektoré stromy presádzajú, ale pribudnú nové

Finálny počet stromov bude podľa magistrátu vyšší ako súčasný stav.
Živé námestie
Bratislava spúšťa prvú etapu projektu Živé námestie, ktorý prinesie zásadnú premenu centrálneho verejného priestoru - Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia. Foto: www.facebook.com
Bratislava pokračuje s prácami na prvej etape Živého námestia. Ako informuje magistrát na sociálnej sieti, ich súčasťou je aj presádzanie niektorých stromom a kríkov.

„Či už z dôvodu ich kolízie s inžinierskymi sieťami, negatívnemu vplyvu na blízko stojaci objekt, alebo nevhodnému umiestneniu z hľadiska bezpečnosti priestoru,“ vysvetlilo mesto s tým, že tieto stromy presádzajú na Farského, Šustekovu či Rusovskú cestu v Petržalke alebo na Železnú studničku.

„Zároveň je dôležité povedať, že o zeleň na Živom námestí neprídeme, práve naopak,“ konštatuje magistrát. Ako dodáva, v rámci projektu upravia a rozšíria zelené plochy, zväčšia stromové jamy existujúcich stromov a doplnia podsadby. Vysadia tiež nové stromy či okrasné cibuľoviny a na nároží Námestia SNP a Špitálskej vznikne úplne nový zelený ostrov. „Celkovo tu pribudne najmenej 29 nových stromov,“ dodáva mesto.

Na Poštovej ulici a Námestí SNP vysadia 18 nových stromov, konkrétne brestovec západný, jaseň americký či soforu japonskú a ďalšie následne pribudnú aj v lokalite Námestia Nežnej revolúcie. Finálny počet stromov tak bude podľa mesta vyšší ako súčasný stav.

