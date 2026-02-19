V Košiciach sa lúčia s rómskym kráľom Róbertom Botošom, rakvu viezli na koči ťahanom koňmi – VIDEO, FOTO

Botoš bol prvý košický a posledný oficiálne korunovaný rómsky kráľ strednej Európy.
Pohreb rómskeho kráľa botoša
V Košiciach ukladajú na posledný odpočinok rómskeho kráľa Róberta Botoša. Foto: SITA/Katarína Lörincová
V Košiciach ukladajú na posledný odpočinok rómskeho kráľa Róberta Botoša. Skonal v nedeľu 15. februára. O jeho úmrtí informovalo Združenie obcí Jekhethane. Ako uviedlo, Botoš bol prvý košický a posledný oficiálne korunovaný rómsky kráľ strednej Európy.

Začiatok smútočného obradu

Zomrel vo veku 54 rokov vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, kde ho nedávno operovali. Do kardioústavu ho previezli po tom, ako utrpel mozgovú príhodu. V rámci poslednej rozlúčky prešiel dnes v dopoludňajších hodinách centrom mesta smútočný sprievod, smeroval cez Hlavnú ulicu k dómu svätej Alžbety.

Rakvu so zosnulým viezli na koči ťahanom koňmi. Napoludnie sa koná vystavenie nebohého s možnosťou osobnej rozlúčky a vzdaním úcty. Samotný začiatok smútočného obradu na Verejnom cintoríne v Košiciach je naplánovaný na 13:00.

Korunovanie rómskeho kráľa

Neskôr sa smútočný sprievod presunie k hrobu, kde bude uložené telo rómskeho kráľa. Popoludní je tiež v pláne posedenie na pamiatku zosnulého. Ako vyplýva z dostupných informácií, Botoša korunovali v košickom Dome umenia na jar v roku 2014.

Za kráľa bol zvolený krátko predtým predstaviteľmi mimovládnych rómskych organizácií a vajdami z ôsmich krajov. Korunu mu na hlavu položil predošlý rómsky kráľ Jendo zo Senca. Na korunovácii sa zúčastnili domáci i zahraniční hostia, išlo o prvú takúto udalosť v dejinách Slovenska. Rómsky kráľ prijal meno Róbert I.

