V utorok v noci zomrel jeden z posledných svedkov holokaustu Otto Šimko. Dožil sa 101 rokov. Informoval o tom Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR na sociálnej sieti.
Šimko sa narodil 1. júna 1924 v Topoľčanoch a bol jedným z posledných žijúcich priamych svedkov holokaustu a účastník Slovenského národného povstania. Ako mladý Žid prežil hrôzy druhej svetovej vojny. Vďaka falošným dokumentom a nezištnej pomoci sa mu podarilo vyhnúť deportácii do vyhladzovacích táborov.
Aktívne sa zapojil do boja proti fašizmu
Ako komunita Židov na Slovensku pripomenula, v auguste 1944 sa aktívne zapojil do boja proti fašizmu ako člen 9. liptovského partizánskeho oddielu, neskôr sa mu zázračne podarilo uniknúť smrti a dožiť sa oslobodenia. Po vojne študoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave.
Pracoval ako právnik, novinár a redaktor. Jeho život bol podľa židovskej komunity dôkazom vytrvalosti, odvahy a ľudskej dôstojnosti v čase, keď boli ľudské práva a sloboda najviac ohrozené. Šimko nebol hlasom len tých, čo prežili holokaust, ale aj pre ďalšie generácie, aby sa tragická minulosť už nikdy neopakovala.
„Nikdy neuhol pred nikým a pred ničím, preto vzbudzoval rešpekt a obavy nečestných ľudí. Po pánovi Šimkovi ostane prázdne miesto v sieni slávy čestných a spravodlivých. Česť jeho pamiatke. Baruch dayan ha’emet,“ uzavrel Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR.
Plynutie času je podľa Fica neúprosné
Na jeho úmrtie zareagoval na sociálnej sieti aj predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). „Otto Šimko, rodák z Topoľčian, vzal ako dvadsaťročný do ruky zbraň a pridal sa k Slovenskému národnému povstaniu. Na vlastnej koži zažil hrôzy holokaustu, brutalitu fašistického režimu, po nádejach spojených s koncom vojny a príchodom demokracie sa musel vysporiadať aj s mnohými sklamaniami a zradami. Nech nám je jeho mladícka statočnosť a celoživotná odolnosť príkladom. Česť jeho pamiatke,“ napísal premiér na sociálnej sieti.
Plynutie času je podľa Fica neúprosné, priamych účastníkov SNP podľa jeho slov rátame na prstoch jednej ruky. Prízvukoval, že o chvíľu to bude len na nás žijúcich, ako budeme chrániť pamiatku SNP i jeho účastníkov. Zdôraznil tiež, že stojí i bude stáť v prvom rade.
„Keby médiám záležalo na Slovensku, na prezentovaní vzácnych ľudí a nasledovaniahodných morálnych veličín, mali by aspoň na chvíľu zabudnúť na ľahké a bezcenné celebrity a venovať dôstojnú pozornosť pamiatke Otta Šimka,“ poznamenal tiež premiér.