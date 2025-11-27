V Košiciach havaroval autobus MHD, prešiel do protismeru a zišiel dole svahom – FOTO

Vodič autobusu linky 55 dostal na namrznutej vozovke šmyk.
Nehoda autobusu v Košiciach - štvrtok 27. november 2025.
Vodič autobusu linky 55 dostal v smeru na Furču na namrznutej vozovke šmyk, následne prešiel do protismeru a napokon zišiel dole svahom. Foto: www.facebook.com.
Na Hlinkovej ulici v Košiciach mal nehodu autobus MHD. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, nehoda sa stala v ranných hodinách, v smere na Furču.

Vodič autobusu linky 55 dostal na namrznutej vozovke šmyk, následne prešiel do protismeru a napokon zišiel dole svahom. Polícia uviedla, že podľa prvotných informácií jedna osoba utrpela ľahké zranenie.

„Na mieste zasahujú záchranné zložky, polícia usmerňuje premávku. Dávajte si pozor — úseky v meste sú miestami namrznuté a znížená adhézia môže spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom,“ vystríhali policajti.

Ako neskôr spresnila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v KošiciachLenka Ivanová, nehoda sa stala krátko po 6:30, v čase udalosti sa malo v autobuse nachádzať okrem vodiča približne desať ďalších osôb.

„Podľa predbežnej lekárskej správy dve osoby, a to vodič a jedna cestujúca, utrpeli zranenia doposiaľ nezisteného rozsahu. Vodič bol podrobený dychovej skúške aj orientačnému testu na zistenie prítomnosti drog v organizme, oba testy boli s negatívnym výsledkom,“ uviedla Ivanová. Doplnila, že všetky ďalšie okolnosti sú predmetom vyšetrovania.

