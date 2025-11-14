Pri Poprade sa zrazilo auto s autobusom, zranilo sa sedem ľudí

Na mieste zasahovalo päť hasičov s jedným kusom techniky a záchranári.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Hasiči
Foto: ilustračné, SITA/Branislav Bibel
Poprad Regionálne správy Regionálne správy z lokality Poprad

Dopravná nehoda auta a autobusu na ceste I/18 pri Poprade si v piatok popoludní vyžiadala sedem zranených. Informovali o tom z operačného strediska Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Na mieste zasahovalo päť hasičov s jedným kusom techniky a záchranári.

Podľa vodičov v dopravnom servise na sociálnej sieti sa nehoda stala na svetelnej križovatke v smere na Svit. Dopravu na mieste riadia policajti. Vodiči by mali v danom úseku zvýšiť opatrnosť.

Firmy a inštitúcie: HaZZ Hasičský a záchranný zbor
Okruhy tém: Dopravná nehoda
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk