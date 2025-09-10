V kauze vraždy Daniela Tupého vypovedal len jeden svedok. Kvasnica chce opätovne vypočuť tých, čo odmietli

Na pôde Mestského súdu Bratislava I v stredu pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005. Na súd boli pôvodne predvolaní viacerí svedkovia, z toho jeden z výkonu trestu odňatia slobody. Pred súd nakoniec predstúpili dvaja.
Jedným z nich bol Matej Búlik, ktorý momentálne pôsobí ako šéf bratislavskej pobočky motorkárov Hells angels. Ten odmietol vo veci vypovedať z dôvodu obavy, že by si spôsobil trestné stíhanie.
Procesné úkony možných páchateľov
Právny zástupca rodiny Daniela Tupého Roman Kvasnica v tejto súvislosti navrhol, aby súd všetkých svedkov, ktorí vo veci odmietli vypovedať, znovu predvolali po uplynutí 20-ročnej premlčacej lehoty od skutku. Už na minulom pojednávaní v máji totiž odmietli vypovedať viacerí svedkovia, ktorí boli prítomní pri napadnutí študenta.
Kosová: Sudcovia nerozhodujú, ako sa im chce. Pod každým rozhodnutím sú podpísaní
Dvadsať rokov od vraždy Daniela Tupého uplynie 4. novembra tohto roku. Podľa prokurátorky sa však vo veci naďalej vykonávajú procesné úkony ohľadom možných spolupáchateľov. Svedok, ktorého z výkonu trestu predviedli príslušníci justičnej stráže Vladimír Záhradník, naopak, pred súdom vypovedal. V inkriminovaný večer bol na bratislavskom Tyršovom nábreží, kde sa podľa neho strhla „mela„.
„Niekto sa bil, niekto nie,“ povedal s tým, že na mieste bol s partiou. Nepamätal si však, kedy spoznal obžalovaného Adama P. Ten ho však dokonca neskôr zastupoval ako advokát v trestnej veci.
Obžalovaný je advokát
Zároveň svedok, ktorý je v inej veci odsúdený za pokus o vraždu, priznal, že mal vtedy zo sebou boxer. O tom, že na mieste niekto zomrel sa svedok podľa vlastných slov dozvedel až neskôr, keď „policajti všade lietali“.
Z vraždy Daniela Tupého je obžalovaný advokát Adam P. Ten podľa obžaloby 4. novembra 2005 na Tyršovom nábreží v Bratislave spolu s ďalšími osobami napadol osemčlennú skupinu ľudí, v ktorej bol aj študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Daniel Tupý.
Môže byť novinár vykázaný pre nevhodné oblečenie? Na trestný súd sa jednoducho nemôže ísť v trenírkach a šľapkách, odkazuje protokolistka - VIDEO
Toho nožom viackrát bodol do ramena, stehna, hrudníka a chrbta, na následky čoho Tupý zomrel. Na skutku sa podľa obžaloby podieľala aj osoba, ktorá doteraz nebola stotožnená. Obžalovaný Adam P. pred súdom ešte v roku 2023 vyhlásil, že je nevinný.
Prejednávanie nového sudcu
Na pojednávaní v septembri 2024 obžalovaný Adam P. vzniesol námietku, že vec prejednáva nový sudca, čo považoval za nezákonné. Predošlý zákonný sudca vo veci Roman Fitt bol totiž od 1. júna minulého roku menovaný za podpredsedu Mestského súdu Bratislava I.
Novým zákonným sudcom bol preto ustanovený Tomáš Škultéty. Súd napriek námietke obžalovaného skonštatoval, že vec bola pridelená novému zákonnému sudcovi v zmysle platného rozvrhu práce.