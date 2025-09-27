Prvá trénerská zmena v novej hokejovej sezóne. Skudra skončil v Prešove - VIDEO

Šesť kôl ubehlo z nového ročníka Tipsport ligy, kým sa udiala prvá trénerská zmena. Neprekvapuje, že je to v tíme nováčika HC Prešov. Na poste hlavného trénera tam skončil Lotyš Peteris Skudra.
Po skvelej otočke v úvodnom kole doma proti Popradu z 0:3 na 4:3 nenastalo v Šariši žiadané pokračovanie.
Povestná kvapka
Nasledovalo päť prehier s nulou na konte bodov a so skóre 5:21. Povestnou kvapkou na preliatie pohára trpezlivosti bola piatková domáca prehra s Liptovským Mikulášom 3:4. A to Prešov viedol po prvej tretine 2:1.
„Na základe neuspokojivých výsledkov A-mužstva sme sa rozhodli po včerajšom zápase pristúpiť k odvolaniu trénera Peterisa Skudru. Hlavný tréner mal plnú kompetenciu, ale aj napriek tomu sa mu nepodarilo dosiahnuť požadovaný výsledok. Intenzívne pracujeme na jeho nástupcovi,“ napísalo vedenie HC Prešov na svojom fejsbukovom profile.
Veria fanúšikom
Prešovčania napriek slabému vstupu do sezóny a predposlednej 11. priečke v tabuľke dúfajú, že fanúšikovia na svoj klub nezanevrú.
„Veríme, že nás fanúšikovia prídu podporiť v čo najväčšom počte, aby sme spoločnými silami s naším šiestym hráčom na tribúnach začali dosahovať požadované výsledky,“ dodalo vedenie HC Prešov.