Prvá trénerská zmena v novej hokejovej sezóne. Skudra skončil v Prešove - VIDEO

Nováčik HC Prešov odvolal trénera už po šiestich kolách nového ročníka Tipsport ligy.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Peteris Skudra
Lotyš Peteris Skudra skončil už po šiestich kolách na poste trénera HC Prešov. Jeho nástupcu intenzívne hľadajú. Foto: www.presovhockey.com
Slovensko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Slovensko

Šesť kôl ubehlo z nového ročníka Tipsport ligy, kým sa udiala prvá trénerská zmena. Neprekvapuje, že je to v tíme nováčika HC Prešov. Na poste hlavného trénera tam skončil Lotyš Peteris Skudra.

Po skvelej otočke v úvodnom kole doma proti Popradu z 0:3 na 4:3 nenastalo v Šariši žiadané pokračovanie.

Povestná kvapka

Nasledovalo päť prehier s nulou na konte bodov a so skóre 5:21. Povestnou kvapkou na preliatie pohára trpezlivosti bola piatková domáca prehra s Liptovským Mikulášom 3:4. A to Prešov viedol po prvej tretine 2:1.

„Na základe neuspokojivých výsledkov A-mužstva sme sa rozhodli po včerajšom zápase pristúpiť k odvolaniu trénera Peterisa Skudru. Hlavný tréner mal plnú kompetenciu, ale aj napriek tomu sa mu nepodarilo dosiahnuť požadovaný výsledok. Intenzívne pracujeme na jeho nástupcovi,“ napísalo vedenie HC Prešov na svojom fejsbukovom profile.

Veria fanúšikom

Prešovčania napriek slabému vstupu do sezóny a predposlednej 11. priečke v tabuľke dúfajú, že fanúšikovia na svoj klub nezanevrú.

„Veríme, že nás fanúšikovia prídu podporiť v čo najväčšom počte, aby sme spoločnými silami s naším šiestym hráčom na tribúnach začali dosahovať požadované výsledky,“ dodalo vedenie HC Prešov.

Viac k osobe: Peteris Skudra
Firmy a inštitúcie: HC PrešovTipsport liga
Okruhy tém: Hokej - Tipsport liga 2025/2026 Šariš Tréner Zmena
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk