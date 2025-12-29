V elitnej nemeckej výsadkárskej jednotke vyšetrujú prípady sexuálneho zneužívania a pravicového extrémizmu

Nemecké ministerstvo obrany v pondelok ostro odsúdilo „neprijateľné“ prípady zneužívania v elitnom výsadkárskom pluku, ktorý je predmetom prebiehajúceho vyšetrovania pre podozrenia z nevhodného sexuálneho správania a pravicového extrémizmu.
Vyšetrovanie v elitnej jednotke, ktorá sídli v meste Zweibrücken na juhozápade Nemecka, začalo na základe sťažnosti, ktorú v júni podali dve jej príslušníčky.
Vyšetrujú niekoľko desiatok vojakov
Podľa denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung sa vyšetrovanie týka niekoľkých desiatok vojakov pre podozrenia zo sexuálneho napadnutia, „prejavov pravicového extrémizmu a antisemitizmu“, násilných rituálov a užívania tvrdých drog.
V Nemecku bude vojenská služba zatiaľ dobrovoľná
Hovorca ministerstva Kenneth Harms uviedol, že voči viacerým príslušníkom boli prijaté disciplinárne opatrenia a došlo aj k „prvým prepusteniam“. Veliteľ pluku bol tento rok vymenený.
Extrémizmus a násilie sú neprijateľné
„Aby bolo úplne jasno, ide o pravicový extrémizmus a nevhodné sexuálne správanie,“ povedal Harms. „Ani jedno nie je v Bundeswehri akceptovateľné, preto je nevyhnutné dôkladné vyšetrenie. Každý, kto sa dopustil pochybenia alebo trestného činu, alebo ako nadriadený takéto správanie prehliadal, bude niesť následky.“
Nemecko už v minulosti čelilo prípadom extrémizmu v armáde. Elitná jednotka KSK bola v roku 2020 čiastočne rozpustená po odhalení neonacistických sympatií niektorých jej členov.