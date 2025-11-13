V Nemecku bude vojenská služba zatiaľ dobrovoľná

Nemecka koaličná vláda sa po týždňoch sporov dohodla na novom modeli dobrovoľnej vojenskej služby. Podľa schváleného plánu budú musieť všetci 18-roční muži od budúceho roka vyplniť dotazník, v ktorom uvedú, či by mali záujem slúžiť v armáde, a zároveň absolvovať fyzickú prehliadku ozbrojených síl. Nikto však nebude k službe v Bundeswehri nútený, uviedol nemecký minister obrany Boris Pistorius. Namiesto toho chce odštartovať kampaň, aby bola vojenská služba atraktívnejšia pre mužov aj ženy.
„Ak dobrovoľná služba nakoniec nebude stačiť, bude potrebné pristúpiť aj k povinnej,“ povedal člen konzervatívneho bloku CDU/CSU Jens Spahn s tým, že takýto krok by si vyžadoval dodatočné legislatívne zmeny.
Predstaviteľ nemeckých sociálnych demokratov Matthias Miersch uviedol, že Bundeswehr dokáže nájsť dostatok dobrovoľníkov. Nový model označil za „ponuku“ pre mladých mužov a ženy, „nie povinnosť“. Podľa Pistoriusa by povinná služba bola „krajným riešením“, pričom hlavným cieľom je „urobiť službu atraktívnou“.
„Som presvedčený, že sa nám to podarí. Iné európske krajiny, najmä tie na severe, ukazujú, že princíp dobrovoľnej služby funguje, ak je dostatočne atraktívny. Očakávam, že to bude platiť aj u nás,“ povedal nemecký minister obrany.