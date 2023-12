V druhom ročníku Komunitných grantov Nadácie Veolia získalo finančnú podporu až deväť organizácií

Program Komunitné granty Nadácie Veolia, ktorý je určený pre širokú verejnosť, neziskové organizácie, športové kluby či školské zariadenia, má za sebou druhý ročník. Ako informuje organizátor projektu, o grant mohli tentoraz požiadať organizácie z Petržalky, z Dúbravky a z Podunajských Biskupíc.

Podporili deväť organizácií

„Dokopy prišlo 74 žiadostí a po dôkladnom posúdení nadačnou radou získalo finančnú podporu deväť organizácií,“ konštatuje spoločnosť. Predkladané projekty sa mali primárne orientovať na sféry podpory vzdelávania, životného prostredia, zlepšenia života komunity či podpory športujúcej mládeže.

„Pri finálnom výbere sme kládli dôraz na zámer projektu, trvalú udržateľnosť a dosah na rozvoj komunity,“ poznamenal predseda správnej rady Nadácie Veolia Slovensko Peter Dobrý. Zároveň dodal, že skupina Veolia dáva priestor zamestnancom angažovať sa pri realizácii komunitných projektov.

Najväčší záujem prejavili organizácie a obyvatelia z mestskej časti Petržalka, kde do grantovej schémy prihlásili 41 projektov. Podporu 9 300 eur si rozdelia štyri organizácie: iniciatíva Zero Waste Slovakia na organizáciu workshopov pre deti, OZ Permoníci na zakúpenie vybavenia do tvorivej Envirodielničky, Centrum voľného času (CVČ) na zveľadenie exteriéru a Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP) na revitalizáciu betónovej plastiky architektov Dušana a Pavla Kuzmovcov Radosť.

Mestská časť Dúbravka

V mestskej časti Dúbravka sa do programu zapojilo 16 žiadateľov. Nadačná rada vybrala dva projekty, ktoré dokopy podporí 7-tisíc eurami. Prvý grant poputuje na revitalizáciu časti záhrady v zariadení pre seniorov Hestia.

Finančné prostriedky od Nadácie Veolia Slovensko budú použité predovšetkým na úpravu spevnených plôch s asfaltovým a s Bangkirai povrchom. Druhou podporenou organizáciou je Rodinné centrum Macko. Získané finančné prostriedky budú použité na nákup rôznych kníh a hračiek na precvičovanie a podporu logického myslenia.

Renovácia detského ihriska

V mestskej časti Podunajské Biskupice podporia dva projekty 7500 eurami – Komunitná záhrada Podunajské Biskupice a Sadové úpravy ihriska na Učiteľskej ulici. „Zisk komunitného grantu prispeje k rozvoju vôbec prvej komunitnej záhrady v tejto mestskej časti,“ poznamenal organizátor.

Na detskom ihrisku na Učiteľskej ulici bol nedávno revitalizovaný priestor, na ktorom pribudli nové hracie prvky, mobiliár či upravený chodník. Z prideleného grantu zrealizujú ďalšie fázy revitalizície, ako sadové úpravy, novú zeleň či lavičky.

Veolia podporila takmer 475 projektov

Posledný grant získala organizácia Kogneo, ktorá poskytuje vzdelávacie programy pre dospelých a seniorov vo viacerých bratislavských mestských častiach. Nadácia Veolia Slovensko vznikla v roku 2006 a od svojho vzniku podporila takmer 475 projektov sumou takmer milión eur.

Podporu získalo mnoho organizácií, klubov, miest a projektov. Vďaka nej zrekonštruovali viaceré učebne a telocvične, zveľadili vonkajšie priestory škôl a škôlok, zlepšili sa podmienky pre sociálne a zdravotne znevýhodnených ľudí či športovcov či zorganizovali komunitné a kultúrne podujatia.