V druhom extraligovom kole doma uspel iba Poprad. Bez bodu sú zatiaľ tri tímy - VIDEO

Slovenská hokejová extraliga mužov má za sebou v rýchlom slede druhé kolo a po ňom dva tímy s plným bodovým ziskom a troch účastníkov s nulou.
Na čele tabuľky sa usadili hráči Banskej Bystrice spolu so Žilinou, oba kolektívy v prvých dvoch stretnutiach získali po tri body. Naopak, s dvoma prehrami sú zatiaľ na dne hodnotenia Spišská Nová Ves, Michalovce a Zvolen.
V druhom kole zvíťazil pred vlastnými fanúšikmi iba Poprad. „Kamzíci“ lepšie zvládli „gólovú prestrelku“, v ktorej prehrávali 0:1, potom viedli 3:1, opäť prehrávali 3:4 a napokon triumfovali 5:4.
„Mali sme náskok, ale nie je mysliteľné, že za dve tretiny nezblokujeme strelu. Do tretej tretiny sme chceli vstúpiť inak, bojovali sme s oslabeniami, ale ukázali sme, že sme silný tím,“ komentoval po súboji domáci kouč Ján Šimko podľa webu HK Poprad.
Hosťujúcemu trénerovi Jurajovi Faithovi sa duel hodnotil ťažko.
„Odohrali sme diametrálne odlišný zápas ako v Liptovskom Mikuláši. Bolo v ňom veľa dobrých vecí, tlak na bránku a aj obranná fáza nám relatívne vychádzala. Od stavu 3:1 pre Poprad sme verili, že sa vrátime do zápasu, videl som energiu u hráčov. Presilovka, ktorú sme hrali štyri minúty, nám však ublížila, namiesto toho, aby sme zvýšili náskok, necháme si ujsť hráčov dvaja na gólmana a o 20 sekúnd opäť samostatný únik,“ poznamenal a dodal: „Za výkon sme si body zaslúžili, ale tie sa rozdávajú za výsledok, nie za snahu.“
V domácom prostredí neuspeli majstrovské Košice, ktoré podľahli Liptovskému Mikulášu 3:4 po samostatných nájazdoch, v nich o všetkom rozhodol v siedmej sérii Jakub Sukeľ.
Spišská Nová Ves prišla o domácu víťaznú sériu nad Slovanom Bratislava, keďže od návratu „belasých“ z KHL do extraligy ho na Spiši osemkrát zdolala. Teraz však vyšla bodovo naprázdno po prehre 1:3.
Nováčik z Prešova pred vlastnými fanúšikmi podľahol Banskej Bystrici hladko 0:6, Zvolen pod Pustým hradom podľahol Žiline 1:4 a vicemajster z Nitry pod Zoborom nestačil na Trenčín, ktorému podľahol 2:3 po sam. nájazdoch.