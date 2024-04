V Chorvátsku sa konajú predčasné parlamentné voľby, krajine hrozí možný maďarský či slovenský scenár

V Chorvátsku sa v stredu konajú predčasné parlamentné voľby. Kampaň sa vyznačovala prudkými výmenami názorov medzi dvoma najvyššími predstaviteľmi krajiny, čo spôsobilo politickú krízu v tejto balkánskej krajine, ktorá je členom Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Ide o veľa

Vo voľbách proti sebe stoja vládnuca konzervatívna Chorvátska demokratická únia (HDZ) premiéra Andreja Plenkovića proti aliancii centristických a ľavicových strán neformálne vedenej populistickým prezidentom Zoranom Milanovićom a jeho Sociálnodemokratickou stranou Chorvátska (SDP).

V parlamentných voľbách v Chorvátsku ide o veľa. Ak HDZ zostane pri moci, krajina si udrží relatívnu politickú stabilitu a bude pokračovať v prozápadnom kurze podpory Ukrajiny v boji proti Rusku.

Silnejší proruský vplyv

Úspech SDP by ju mohol nasmerovať k víťazstvu v júnových voľbách do Európskeho parlamentu a v decembrových prezidentských voľbách. Otriaslo by to dlhou dominanciou HDZ v politike a potenciálne by otvorilo priestor pre silnejší proruský vplyv v krajine, podobne ako v Maďarsku a na Slovensku.

HDZ má vo veľkej miere moc od získania nezávislosti Chorvátska od bývalej Juhoslávie v roku 1991. Krajina na pobreží Jadranského mora sa v roku 2013 stala členom Európskej únie a minulý rok vstúpila do eurozóny i schengenského priestoru.