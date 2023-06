V Čechách sa zrazil vlak s nákladným autom, prevážal asi 50 ľudí

Na Kroměřížsku sa v pondelok zrazil vlak s nákladným autom. Ako informuje spravodajský portál TN.cz, v dôsledku nehody stojí premávka na trati 303 medzi Kojetínom a Valašským Meziříčím. Vo vlaku cestovalo asi 50 ľudí. Záchranári hlásia jedného vážne zraneného a niekoľko ďalších ľahko.

Nehoda sa stala krátko po siedmej hodine rannej v Holešove, v miestnej časti Dobrotice. „Vlak sa po náraze čiastočne vykoľajil. K nehode postupne prišlo päť jednotiek hasičov a bol vyhlásený druhý stupeň požiarneho poplachu,“ informovali hasiči na sociálnych sieťach. Náklaďák sa podľa TN.cz prevrátil na bok.

„Na mieste zasahuje päť posádok vrátane lekárskej. V čase nášho príjazdu už bol vodič nákladného automobilu mimo kabíny,“ opísala hovorkyňa záchranárov Gabriela Netopilová Sluštíková.

Podľa hasičov je ľahko zranených osem cestujúcich. „Vodič nákladného auta bol nezranený, skúška na alkohol bola negatívna,“ doplnil policajný hovorca Radomír Šiška. Strojvodca je po nehode zranený, polícia ho preto zatiaľ nemohla otestovať na alkohol.

Železničné priecestie sa nachádza neďaleko tehelne a kríži sa s cestou, ktorá spája tehelňu s cestou prvej triedy pretínajúcou Dobrotice. Na priecestí nie sú závory, ani zvuková či svetelná signalizácia a je označené len dopravnou značkou, opisuje portál.

Premávka na železnici by mala byť podľa TN.cz zastavená niekoľko hodín, podľa informačného portálu Českých dráh je to predbežne do 14:00.