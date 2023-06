Haváriu vlakov v Indii spôsobila chyba signalizácie, zomrelo viac ako 300 ľudí

Vykoľajenie vlakov na východe Indie, pri ktorom zomrelo viac ako 300 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenia, spôsobila chyba elektronického signalizačného systému.

Povedal to v nedeľu indický minister železníc Ašvini Vaišnav. „Kto to urobil a čo bolo dôvodom, ukáže vyšetrovanie,“ uviedol minister pre vysielaciu spoločnosť New Delhi Television.

Havária troch vlakov

Dva osobné vlaky sa vykoľajili v piatok večer v okrese Balasore v štáte Urísa. Išlo o jednu z najsmrteľnejších železničných nehôd v krajine za desaťročia.

Podľa predbežného vyšetrovania signalizácia najprv nasmerovala rýchlovlak Coromandel Express na hlavnú trať, ale neskôr bol signál vypnutý a vlak vošiel na vedľajšiu koľaj, na ktorej narazil do nákladného vlaku.

Pri zrážke sa vozne rýchlovlaku prevrátili na inú koľaj a spôsobili vykoľajenie ďalšieho rýchlovlaku, ktorý prichádzal z protismeru. Výsledkom bola havária troch vlakov.

Každý rok stovky nehôd

Indický premiér Naréndra Módí prišiel na miesto nehody v sobotu, aby zhodnotil záchranné práce a porozprával sa s predstaviteľmi záchranárov.

Navštívil aj nemocnicu, kde sa u lekárov informoval o liečbe zranených. Premiér hovoril aj s niektorými pacientmi. Módí novinárom povedal, že cíti bolesť tých, ktorých nehoda postihla. Vláda podľa jeho slov urobí maximum, aby im pomohla a aby boli prísne potrestaní všetci zodpovední za haváriu.

Napriek snahám vlády zlepšiť bezpečnosť sa na indických železniciach každý rok stane niekoľko stoviek nehôd. Väčšinu nehôd vlakov má na svedomí ľudská chyba alebo zastarané signalizačné zariadenia.