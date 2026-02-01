V Brémach odvolali trénera Horsta Steffena po 10 zápasoch bez víťazstva

Sobotný zápas 20. kola I. bundesligy proti Mönchengladbachu bol posledný pre Horsta Steffena ako trénera Werderu Brémy.
Štvornásobný nemecký futbalový šampión po domácej remíze proti Mönchengladbachu 1:1 spadol na 15. miesto. To je len jedna pozícia nad priečkou s účasťou v baráži v tabuľke nemeckej najvyššej súťaže a iba s náskokom jedného bodu pred Mainzom.
Werder nevyhral od začiatku novembra už v desiatich za sebou idúcich zápasoch. Získal v nich 4 body a to bol signál pre vedenie klubu pre zmenu trénera. Dočasne povedú mužstvo doterajší asistenti Raphael Duarte a Christian Gross. Vedenie prisľúbilo, že chce vyriešiť otázku nového trénera v krátkom časovom úseku.
„Bolo to náročné rozhodnutie, ale už sme neboli presvedčení o tom, že Horst je tá správna osoba, ktorá privedie mužstvo na správnu cestu. Tých zápasov bez víťazstva bolo príliš veľa,“ uviedol športový riaditeľ Werderu Brémy Cemens Fritz podľa AFP.
Päťdesiatšesťročný Steffen sa presunul na lavičku Brém v lete minulého roku po ton, čo neuspel s druholigovým Elversbergom v baráži o postup do I. bundesligy. Nahradil vtedy Oleho Wernera, ktorý sa stal neskôr koučom RB Lipsko.