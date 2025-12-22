Chvíle hrôzy v Bundeslige. Nebyť pohotovej reakcie tínedžerskeho zázraku mohlo všetko dopadnúť inak - VIDEO

Futbalista Hamburgu Luka Vuškovič vykonal život zachraňujúci skutok po zranení Rasmusa Kristensena počas zápasu s Eintrachtom Frankfurt v 15. kole Bundesligy.
Dánsky obranca sa zrazil so zadákom domáceho celku Mirom Muheimom, no po dopadnutí na zem zostal nehybne ležať.
Mladý len 18-ročný Chorvát okamžite zareagoval a strčil protihráčovi Kristensenovi prsty do úst, aby sa uistil, že neprehltne jazyk. Informoval o tom oficiálny web súťaže.
Dán sa po kontrole frankfurtským lekárskym tímom čoskoro postavil na nohy, no o chvíľu neskôr bol preventívne vystriedaný. Duel sa skončil 1:1.
Vuškovič je v Nemecku na hosťovaní z Anglicka, konkrétne londýnskeho Tottenhamu Hotspur. Zahral si už aj za seniorskú reprezentáciu Chorvátska.
Za jeho príkladné výkony bol odmenený cenou Nováčik mesiaca október. Jeho pohotová reakcia by mohla znamenať aj cenu fair-play za sezónu 2025/26.
V tabuľke je pred vianočnou prestávkou vyššie Frankfurt, ktorý je na 7. priečke so stratou jediného bodu na pozície zaručujúce pohárovú Európu. Hamburg je 13. z 18 tímov.