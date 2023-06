V bratislavskom Starom Meste pribudla socha od mladého slovenského sochára Róberta Palúcha

Dielo „Krídla“ vzniklo ako výtvarné dotvorenie vnútorného átria rezidenčného projektu Kesselbauer, za ktorým stojí investičná skupina Proxenta. Sochu Krídla slávnostne odhalili vo štvrtok, 8. júna 2023, za prítomnosti zástupcov mestskej časti Staré Mesto, investora aj samotného umelca.

Svoj záväzok prinášať umenie do verejných priestorov deklarovala Proxenta už pred niekoľkými rokmi. Podľa Pavla Kožíka, generálneho riaditeľa a majiteľa investičnej skupiny, je zámerom Proxenty prinášať pridanú hodnotu v podobe originálneho umeleckého diela do každého projektu, ktorý ako developer zrealizuje. „Pre investičnú skupinu je v biznise jednou z najdôležitejších vecí plniť sľuby. Tie voči našim klientom, ale i tie voči rezidentom našich developerských projektov. A teraz vďaka Krídlam, ktoré sú dielom mladého talentovaného umelca Róberta Palúcha, tento náš sľub aj skutočne plníme,“ vyjadril sa Kožík počas slávnostného aktu. Ambíciou Proxenty je zároveň pracovať primárne s mladou generáciou umelcov, zoznamovať verejnosť s ich často alternatívnymi prístupmi k spoločenským témam či umeleckému vyjadreniu sa a tiež ich podporiť v budovaní kariér.

Jedným z takýchto umelcov je aj slovenský sochár pôsobiaci v Prahe Róbert Palúch, ktorý Krídla vytvoril na mieru pre projekt Kesselbauer. Dielo zobrazuje sekvencie pohybu dverovej kľučky, ktorá si privlastňuje pohyb vtáčích krídiel pri vzlietaní. Pre Palúcha je typické spájanie tradičného sochárskeho spracovania s netradičnými materiálmi a postupmi. Vo svojej tvorbe rád pracuje s obyčajnými predmetmi, ktoré nás bežne obklopujú a zasadzuje ich do nového kontextu. Takým je aj obyčajná bakelitová kľučka, ktorá Palúcha zaujala natoľko, že z nej vytvoril sériu viacerých objektov. „V prípade sochy pre projekt Kesselbauer som s kľučkou pracoval tak, že som jej dal charakter vtáčích krídiel. V sekvenciách ich postupného rozpaženia a stúpania tak vznikol vertikálny objekt, ktorý odľahčuje priestor átria a otvára ho smerom hore,“ prezradil Palúch. Dielo je tvorené piatimi samostatne stojacimi stĺpmi s dĺžkou od 3,3 do 7 metrov, na ktorých sú inštalované sklolaminátové krídla s rozpätím od 2,3 do 4 metrov.

Rozmermi výrazná socha zásadným spôsobom dotvorila priestor átria. Ambasádorka projektu Veronika Vágnerová je presvedčená, že vďaka dielu stúpa hodnota aj samotnej novostavby. „Som si istá, že aj tí, ktorí umeniu nerozumejú, budú z tohto počinu nadšení a že sa im bude dielo páčiť.“ Podľa Marka Popoviča, vedúceho oddelenia kultúry v bratislavskom Starom Meste, však nie je úlohou umenia vo verejných priestoroch prinášať len estetický zážitok. „Umenie vo verejných priestoroch má preukázateľný vplyv aj na zvyšovanie kvality života, duševné zdravie a budovanie identity,“ povedal Popovič vo svojom príhovore.

Slávnostného aktu sa zúčastnilo niekoľko desiatok pozvaných hostí, ktorí si na záver užili aj exkluzívne tanečné vystúpenie Mirror Family. Dielo Krídla bude po kolaudácii projektu Kesselbauer prístupné aj pre verejnosť.

