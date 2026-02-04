V Belehrade začal súd s ministrom kultúry pre korupciu pri projekte luxusného hotela Trumpovho zaťa

Projekt spoločnosti Affinity Partners Jareda Kushnera bol zrušený minulý december, keď prokuratúra obžalovala Selakovića a ďalšie tri osoby zo zneužitia právomocí a falšovania dokumentov.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Serbia Trial
Z korupcie obvinený srbský minister kultúry Nikola Selakovič prichádza v stredu 4. februára 2026 na súd v Belehrade. Foto: AP Photo/Darko Vojinovic
Srbský minister kultúry a ďalší vysokí predstavitelia sa v stredu postavili pred belehradský súd pre obvinenia z korupcie v súvislosti so zrušeným projektom výstavby luxusného hotelového komplexu spájaného so zaťom amerického prezidentaDonalda Trumpa.

Nevinný

Prokuratúra tvrdí, že úradníci falšovali kľúčové dokumenty, ktoré mali umožniť výstavbu luxusného hotela na mieste zbombardovaného sídla bývalej juhoslovanskej armády. MinisterNikola Selaković sa vzdal imunity a spolu s ostatnými sa vyhlásil za nevinného.

„Nie je mi jasné, z čoho som obvinený,“ povedal pred špeciálnym súdom pre organizovaný zločin. Pred budovou súdu sa zhromaždil dav protestujúcich, ktorí obvinených vítali pokrikom „zlodeji“.

Pamiatka na bombardovanie

Plán na zbúranie významnej modernistickej stavby vyvolal odpor verejnosti, keďže miesto sa považuje za pamätník obetí bombardovania srbského hlavného mesta Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO) počas vojny v roku 1999. Napriek kritike a masovým protestom mu vláda odobrala štatút kultúrneho dedičstva, aby zrýchlila stavebné konanie.

Projekt spoločnosti Affinity Partners Jareda Kushnera bol zrušený minulý december, keď prokuratúra obžalovala Selakovića a ďalšie tri osoby zo zneužitia právomocí a falšovania.

Ide o prvý proces s úradujúcim členom vládneho kabinetu za posledné desaťročia, ktorý vyvoláva kontroverzné reakcie podporovateľov aj kritikov prezidentaAleksandara Vučića.

Viac k osobe: Aleksandar VučičDonald TrumpJared KushnerNikola Selakovič
Firmy a inštitúcie: NATO Organizácia Severoatlantickej zmluvy
Okruhy tém: Americký prezident Belehrad luxusný hotel politická korupcia
