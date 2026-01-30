Vučič podpísal sporné justičné zákony, Brusel varuje pred ústupom od demokracie

Srbský prezident Aleksandar Vučič podpísal v piatok kontroverzné zákony o justícii, hoci odborníci varovali, že oslabia nezávislosť súdnictva, a Európska únia (EÚ) ich označila za „krok späť“ na ceste krajiny k členstvu v bloku.
Kritici tvrdia, že zmeny posilňujú právomoci predsedov súdov voči sudcom a rušia mechanizmy, ktoré mali garantovať nezávislosť prokurátorov. Upozorňujú tiež, že reformy prichádzajú v čase, keď prokuratúra vyšetruje viacerých vysokopostavených predstaviteľov vlády a vládnej strany pre podozrenia z korupcie.
Bez diskusie
Parlament schválil zmeny bez verejnej diskusie a bez konzultácií s prokurátormi, sudcami, Európskou úniou či Benátskou komisiou – poradným orgánom Rady Európy pre ústavné právo.
Kým profesijné združenia, opozícia aj EÚ reformy odsúdili, vládni predstavitelia tvrdia, že balík opatrení prinesie „lepší a efektívnejší“ justičný systém.
„Hlasovanie srbského parlamentu o obmedzení nezávislosti súdnictva je vážnym krokom späť na ceste Srbska do EÚ,“ napísala eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová na sociálnej sieti X.
Bez konzultácií
Koordinátorka pracovnej skupiny pre reformy justície v rámci prístupových rokovaní s EÚ Jovana Spremo pre AFP uviedla, že zákony dávajú predsedom súdov väčšiu kontrolu nad sudcami a sťažujú prokurátorom udržanie nezávislosti. „Obnovujú prísnejšiu hierarchiu v prokuratúre, ktorá bola predchádzajúcimi úpravami uvoľnená,“ povedala.
Prezident Vučič priznal, že zákony „mali prejsť širšou verejnou diskusiou a konzultáciami s EÚ“, no zdôraznil, že sú „v súlade s ústavou“.