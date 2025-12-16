Luxusný hotelový komplex Trumpovho zaťa Jareda Kushnera v Belehrade nebude

Srbský prezident Aleksandar Vučič v utorok potvrdil, že plánovaná výstavba luxusného hotelového komplexu v areáli bývalého veliteľstva juhoslovanskej armády v Belehrade sa neuskutoční po tom, čo investičná spoločnosť zaťa amerického prezidenta Donalda Trumpa od plánov odstúpila.
„Zostane nám zničená budova a je len otázkou času, kedy z nej začnú padať tehly a iné časti, pretože sa jej už nikto nikdy nedotkne,“ povedal Vučič na tlačovej konferencii v Belehrade.
Chceli spájať
V pondelok firma Affinity Partners patriaca zaťovi šéfa Bieleho domu Jaredovi Kushnerovi pre denník The Wall Street Journal uviedla, že od projektu odstupuje.
„Zmysluplné projekty by mali spájať, nie rozdeľovať, a preto z úcty k obyvateľom Srbska a mestu Belehrad našu žiadosť sťahujeme a v tejto chvíli (od projektu) odstupujeme,“ povedal pre denník hovorca firmy.
Oznámenie Kushnerovej firmy prišlo po tom, čo srbské úrady obvinili ministra kultúry Nikolu Selakoviča a tri ďalšie osoby zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a falšovania verejnej listiny, v dôsledku čoho bol lokalite odobratý „štatút kultúrneho dedičstva“.
Plány na premenu zničeného bývalého veliteľstva juhoslovanskej armády v Belehrade na luxusný hotelový komplex po prvý raz zastavili v máji, keď sa objavili obvinenia, že krok k zrušeniu statusu budovy ako pamiatkovo chráneného objektu bol založený na sfalšovanom dokumente.
Spomienka na bombardovanie
V hlavnom meste následne vypukli protesty, pričom demonštranti požadovali zachovanie ruín budovy generálneho štábu armády pre ich jedinečnú modernistickú architektúru a aj ako spomienku na bombardovania vzdušných síl NATO v roku 1999, pri ktorom došlo k rozsiahlemu poškodeniu komplexu.
Vučič obvinil kritikov projektu zo zmarenia investície vo výške „najmenej 750 miliónov eur“. „Ako štát a ako národ sme utrpeli veľkú porážku,“ vyhlásil Vučič.