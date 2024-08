Užite si s deťmi prázdniny v Košiciach a súťažte o skvelé ceny!

Doprajte si nezabudnuteľný prázdninový výlet pre celú rodinu s Košickým detským pasom, ilustrovaným sprievodcom pre malých dobrodruhov, a objavujte mesto plné dobrodružstva a zábavy. Vydajte sa na neočakávanú púť počas leta 2024 a zapojte sa do tohtoročnej Veľkej letnej súťaže, v ktorej môžete vyhrať kolobežku, trampolínu či stavebnice pre všetkých malých staviteľov. Zapojiť sa do súťaže je pritom celkom jednoduché!

Počuli ste už o ilustrovanom sprievodcovi, ktorý vás prevedie tým najzábavnejším dobrodružstvom v cestovaní po Košiciach? Košický detský pas je detská knižka, s ktorou sa dostanete na miesta, ktoré pri svojej návšteve Košíc nesmiete vynechať.

Čo je to Košický detský pas?

Pas vám sprostredkuje všetky rôzne praktické informácie, tipy a hravé popisy daných atraktivít s bonusovými úlohami či otázkami, s ktorými sa stane cestovanie v meste jedným nezabudnuteľným putovaním za rodinnými zážitkami na jednotku. Navštívte až 29 košických atraktívnych miest pre deti a mládež, zbierajte dizajnové samolepky, získavajte cestovateľské hodnosti a najmä – vychutnávajte si cestu za nepoznaným!

Foto: Visit Košice

V čom je tento sprievodca jedinečný?

Košický detský pas je mozaika výhod, ktoré si každý čitateľ uvedomí už na jeho prvých stránkach. Už viac nemusíte stráviť hodiny vyhľadávaním informácií o adresách, cestovných spojeniach či otváracích hodinách o zaujímavých miestach v meste pre rodiny. V jeho vnútri nájdete všetky potrebné informácie o každej jednej z 29 košických atraktivít.

Navyše sa v ňom stretnete s bonusovými otázkami a úlohami, na ktoré nemajú odpovede možno ani mnohí domáci rezidenti. Vzdelávajte svoje deti hravou formou, získavajte nové vedomosti a zážitky a odmeňte sa dizajnovými samolepkami!

Jednou z najzaujímavejších súčastí cestovania s pasom je princíp získavania cestovateľských hodností. Čím viac lokalít z pasu sa vám podarí navštíviť, tým vyššie sa na detskom cestovateľskom rebríčku hodností ocitnete.

Už pri obdržaní svojho Košického detského pasu osobne vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej 59 či vo vašej schránke po objednávke domov sa stávate Dobrodruhom začiatočníkom! Ďalšie cestovateľské hodnosti nesú pomenovania ako napríklad Skúsený dobrodruh, Majster dobrodruh alebo Dobrodruh sprievodca!

Foto: Visit Košice

Mám aj iné extra výhody s Košickým detským pasom?

Košický detský pas pravidelne prináša rôzne extra aktivity, súťaže a benefity. Všetky aktuálne informácie nájdete vždy uverejnené na stránkach www.kosickydetskypas.sk a www.visitkosice.org. Napríklad po ceste do Košíc môžete vyriešiť kvíz s Košickým detským pasom a podľa legendy zistiť, aký typ dobrodruha je práve vaša ratolesť.

Zaujíma vás veda, šport, umenie či história? Pomocou kvízu získate všetky odpovede – doslova!

Ako sa môžem do Veľkej letnej súťaže zapojiť?

Košický detský pas toto leto už po tretíkrát prichádza s prázdninovou Veľkou letnou súťažou, vďaka ktorej sa môže každá rodina a každý malý dobrodruh zapojiť do zábavného cestovania v Košiciach a zároveň vyhrať jedinečné vecné ceny. Zapojiť sa do súťaže pritom ešte nebolo jednoduchšie!

Naplánujte si výlet do Košíc s deťmi – s Košickým detským pasom máte o program na letné dni postarané. Po príchode do metropoly východu sa stačí ubytovať v ktoromkoľvek z partnerských hotelov a automaticky získate možnosť vyhrať úžasnú kolobežku, trampolíny pre nebojácnych alebo moderné stavebnice! Kde sa teda oplatí počas leta ubytovať?

Hotel Bankov****

Pohodlie uprostred rozľahlej mestskej zelene, a to len 20 minút od centra mesta! Wellness, pétanque, minigolf, detské ihriská, piknikové koše, grilovačky aj požičovňa bicyklov. Hotel Bankov je navyše súčasťou Košického detského pasu, preto si pri jeho návšteve nezabudnite nalepiť do pasu samolepku!

Hotel Ambassador****

Moderný hotel priamo v srdci Hlavnej ulice. Okrem dizajnových izieb a skvelej lokality môžete využiť aj útulné wellness centrum a reštauráciu s kaviarňou a barom.

Hotel Bristol****

Butikový hotel na skok od majestátneho Dómu sv. Alžbety. Okrem lokality v priamom centre diania či wellness centra, v ktorom si môžete dopriať okrem iného aj kúpel hammam, je Boutique Hotel Bristol obľúbený aj pre svoje fantastické raňajky.

Hotel Centrum***

Lokalizovaný v samotnom historickom centre mesta, na začiatku pešej zóny, tento hotel ponúka izby v rôznych kategóriách, vrátane rodinného apartmánu s 2 kúpeľňami a balkónom. Súčasťou je aj vlastné parkovisko.

Hotel Crystal***

10 minút pešou chôdzou od Hlavnej ulice či zelenej oázy mesta, Hotel Crystal je vďaka rodinným apartmánom a izbám vyhľadávaný najmä u návštevníkov s deťmi. Okrem širokej raňajkovej ponuky môžete využiť aj súkromné parkovisko.

Hotel Roca***

2 zastávky električkou, 15 minút pešej prechádzky či 5 minút jazdou na priamo v hoteli požičanom bicykli. Hotel Roca sa nachádza v pokojnej časti mesta, no do historického centra je to priam „na skok“. Využite možnosť chutných raňajok či súkromného parkoviska.

DoubleTree by Hilton****

Populárna sieť hotelov aj v Košiciach ponúka vysoký štandard pre ubytovaných návštevníkov. Priestranné izby pre rodiny s deťmi, špeciálny brunch či možnosť cestovania s domácim miláčikom. A to všetko priamo v pešej zóne.

Boutique Hotel Slávia

Ubytovanie celkom ako z filmu – poznáte romány Agathy Christie? Butikový hotel v srdci historickej časti Košíc, ktoré tvorí Dóm sv. Alžbety, Spievajúca fontána a Štátne divadlo, má priestrannú terasu, bar so širokým sortimentom a reštauráciou s fantasticky hodnotenou gastronómiou.

Foto: Visit Košice

Do súťaže sa zapojíte priamo v spomínaných hoteloch, v ktorých vás pracovníci prevedú kompletným postupom súťaže. Už pri check-ine dostanete súťažné lístky, ktoré je potrebné vyplniť a vhodiť do žrebovacej urny umiestnenej na recepcii každého z hotelov. Za každé jedno dieťa v jednom hoteli máte možnosť zapojiť sa do súťaže jedenkrát. Ak sa teda počas dovolenky rozhodnete ubytovať vo viacerých hoteloch alebo máte v rodine viac detí, vaša šanca na výhru je o to väčšia!

Súťaž prebieha od 15. júna do 15. septembra 2024, pričom 10 šťastných výhercov bude vyžrebovaných 18. septembra. Sledujte Facebook a Instagram Visit Košice pre aktuálne dianie v meste a ďalšie informácie o Veľkej letnej súťaži 2024.

Neváhajte už ani minútu a naplánujte si svoj výlet do Košíc. Ubytujte sa v našich partnerských hoteloch, vďaka ktorým sa teraz navyše môžete zapojiť do Veľkej letnej súťaže o fantastickú kolobežku, trampolíny a moderné stavebnice. Objednajte si svoj výtlačok Košického detského pasu úplne zdarma na www.kosickydetskypas.sk alebo si ho vyzdvihnite osobne vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej 59 v Košiciach.

Autor textu: Visit Košice

