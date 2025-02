Veľkolepé finále Turnaja štyroch krajín. Rivalita medzi USA a Kanadou vyvrcholí v Bostone - VIDEO

Siedmy, a zároveň posledný zápas na prestížnom hokejovom podujatí. Turnaj štyroch krajín nesklamal, priniesol nádhere zápolenia medzi gigantami tohto športu.

Kanada, Švédsko, Fínsko a Spojené štáty americké previedli v zámorí to, čo sa od nich očakávalo. Nastúpili ich najväčšie hviezdy a bojovali o každý centimeter ľadu, aby pomohli svojej rodnej krajine k víťazstvu.

Prvé štyri stretnutia sa hrali v kanadskom Montreale, zvyšné tri si našli domov v americkom Bostone. Tam sa aj odohrá veľkolepé finále. A v ňom sú podľa očakávaní najväčší favoriti turnaja.

Čakajú nás ďalšie bitky?

USA a „javorové listy“ si zmerajú sily v súboji o trofej. Očakávaný duel začne v piatok 21. februára o 02:00 stredoeurópskeho času. V domove bývalého kapitána „medveďov“ Zdena Cháru bude vtedy presne 20.00 h.

Aréna TD Garden bude naplnená do prasknutia. Očakáva sa súboj aj na tribúnach, keď si oba fanúšikovské tábory vzájomne vypískali hymny aj z politických dôvodov.

V kuloároch sa hovorí o možnej odvete za tri bitky v priebehu úvodných deviatich sekúnd merania síl v Montreale, ktoré vyburcovali atmosféru celého predstavenia.

Možné absencie

Kto je favoritom? Ťažko povedať. Kanada nezvykne prehrávať dva zápasy po sebe s tým istým súperom.

Aj napriek domácemu prostrediu a výhre 3:1 nad veľkým rivalom to nebudú mať Spojené štáty americké vôbec jednoduché.

Najmä s ohľadom na to, že nenastúpi elitný obranca Charlie McAvoy. Nahradiť by ho mohol Quinn Hughes, no ani on nie je stopercentne fit. Aj to len v prípade, ak USA nebudú mať k dispozícii šiestich defenzívnych hráčov.

Otázne sú štarty Austona Matthewsa a bratov Tkachukovcov – Matthewa a Bradyho. „V prvom rade sú to naozaj dobrí hokejisti. Boli veľkou súčasťou úspechu, ktorý sme si na tomto turnaji doteraz užívali. Viem, čo to pre nich osobne znamená,“ prezradil tréner USA Mike Sullivan pre web nhl.com.

Siedmy duel play off

„Kolíska hokeja“ hlási iba avizovanú neúčasť Shea Theodora, ktorý sa zranil už v úvodnom zápolení so Švédskom. Nahradil ho Travis Sanheim.

Cale Makar, ďalší obranca, sa po chorobe vrátil a je pripravený zasiahnuť do diania stretnutia, ktoré mnohí opisujú ako „rozhodujúci siedmy zápas play off“.

„Som z toho naozaj nadšený,“ povedal Connor McDavid podľa webu nhl.com. „Je to skvelá príležitosť urobiť našu krajinu hrdou. Zahráme si v nepriateľskom prostredí.“

Viac sa darí Kanade

Vo veľkých zápasoch, kde za svoje tímy hrali aj hviezdy NHL, sa Američania naposledy radovali ešte v roku 1996, keď ovládli Svetový pohár. Vtedy v sérii na dve víťazstvá triumfovali nad Kanadou.

Na zimných olympiádach v rokoch 2002 a 2010 sa radovali „javorové listy“ po triumfe nad odvekým rivalom.

USA zdolali v skupine Kanadu na turnaji s hráčmi NHL prvýkrát od ZOH 2010 vo Vancouveri až na Turnaji štyroch krajín.

Na MS v ostatných rokoch nemali oba kádre plnú podporu najväčším mien, takže sa tieto zápasy do spomínaných štatistík nerátajú.

Kto ovládne toto podujatie? Družina okolo Sidneyho Crosbyho, Connora McDavida a Nathana MacKinnona? Alebo to bude partia Dylana Larkina, Jacka Eichela a Jacka Hughesa?

Tretie miesto na turnaji obsadili Švédi, poslední skončili Fíni.