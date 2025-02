Nemôžete si vziať náš šport, odkázal kanadský premiér po finálovom triumfe nad USA

Vo štvrtkovom finálovom dueli Turnaja štyroch krajín zvíťazili v Bostone hokejisti Kanady nad Američanmi 3:2 po predĺžení. V nevraživom súboji, do ktorého prinieslo obrovské napätie konanie amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho administratívy, sa hrdinom stala najväčšia hviezda „javorových listov“ Connor McDavid. Hráč Edmontonu Oilers v 69. minúte rozjasal Kanadu, ktorá si pred duelom od Trumpa vypočula politické narážky na to, že je „51. štát“ USA.

BREAKING:

Canada defeats the USA to take home the #4Nations Championship 🇨🇦🇺🇸

Canadian PM Justin Trudeau tweeted: “You can’t take our country — and you can’t take our game.”pic.twitter.com/XNJe1Pbww5

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 21, 2025