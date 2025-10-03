Už istý majster sveta v kubatúre MotoGP spadol hneď dvakrát počas tréningu pred Veľkou cenou Indonézie

Marc Márquez sa premiérovo v sezóne predstaví už v prvej kvalifikácii.
Marc Márquez
Na snímke Marc Márquez po víťazstve na Veľkej cene San Marína. Foto: SITA/AP
Už istý víťaz titulu majstra sveta v seriáli MotoGP španielsky motocyklista Marc Márquez spadol hneď dvakrát počas piatkového tréningu pred Veľkou cenou Indonézie.

Tridsaťdvaročný jazdec Ducati najprv zišiel z trate, neskôr po strate kontroly nad strojom utrpel vážnejší pád. Napriek tomu sa vrátil na trať, no skončil až na 11. mieste a bude musieť štartovať v prvej kvalifikácii, čo sa mu stalo premiérovo v tejto sezóne.

Najlepší čas v horúcich a vlhkých podmienkach na trati Mandalika dosiahol Talian Marco Bezzecchi, za ním boli Španieli Fermín Aldeguer a Pedro Acosta.

V prvej kvalifikácii si zajazdí aj dvojnásobný svetový šampión Talian Francesco Bagnaia, ktorý skončil až sedemnásty.

Brat Marca Marqueza, druhý muž celkového poriadia Alex Marquez, tiež spadol a jeho motorka utrpela väčšie škody. Napriek tomu sa dostal do druhej kvalifikácie s 10. najlepším časom.

Dramatický tréning sprevádzali aj pády Johannesa Zarca a Enei Bastianiniho. Prvý tréning ovládol Luca Marini, a Marc Márquez bol piaty.

Do druhej kvalifikácie postúpilo desať najlepších jazdcov z tréningu, doplnia ich dvaja najrýchlejší z prvej kvalifikácie.

V kvalifikácii sa rozhoduje o štartových pozíciach pre sobotňajší šprint aj nedeľňajšie hlavné preteky.

