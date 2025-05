Taliansky jazdec MotoGP Luca Marini utrpel vážne zranenia pri nehode počas testov v Japonsku

Taliansky jazdec MotoGP Luca Marini utrpel vážne zranenia vrátane kolapsu pľúc po ťažkom páde počas testov na preteky v Japonsku. Marini havaroval v stredu na okruhu v Suzuke, informoval jeho tím Honda HRC. Po nehode ho hospitalizovali, stabilizovali a zostane v Japonsku na pozorovaní, kým nebude schopný cestovať.

Dvadsaťsedemročný pretekár zverejnil na Instagrame fotografiu z nemocničného lôžka so slovami: „Ďakujem všetkým za podporu! Budem vás informovať.“ Marini, ktorý v nedeľu obsadil 15. miesto v britskej MotoGP v Silverstone, testoval motorku pre legendárne osemhodinové preteky Suzuka 8-Hour.

Luca Marini via Instagram 💪 “Thanks for all your support” pic.twitter.com/UgTk3pOaS1

— Crash MotoGP (@crash_motogp) May 28, 2025