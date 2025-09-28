Rossiho rekord neodolal. Dojatý Márquez plače po zisku siedmeho titulu v MotoGP - VIDEO

Dojatý Španiel Marc Márquez si v nedeľu zabezpečil siedmy titul majstra sveta v kráľovskej motocyklovej kubatúre MotoGP a prvý od roku 2019.
Stalo sa tak po tom, čo skončil druhý na Veľkej cene Japonska, pričom víťazstvo v pretekoch zaznamenal Talian Francesco Bagnaia.
Veľké emócie v cieli
-Španielsky jazdec Ducati bol počas celého roka vo skvelej forme a svoju dominanciu podčiarkol ziskom titulu päť podujatí pred koncom sezóny.
Márquez vedel, že prvé alebo druhé miesto mu zabezpečí titul bez ohľadu na to, kde skončí jeho brat a najbližší rival v šampionáte Álex. Po prekročení čiary Márquez zdvihol obe ruky dohora a potom vzlykal a kričal, keď si začal uvedomovať svoj úspech.
Pre Marca Márqueza to znamená triumfálny návrat po nočnej more plnej zranení, ktorá sa začala zlomeninou pravej ruky v roku 2020, čo ho takmer presvedčilo, aby zavesil prilbu na klinec.
Ťažké a superťažké
„Je nemožné normálne hovoriť,“ povedal 32-ročný muž a zadržiaval slzy. „Chcem si len vychutnať ten okamih. Je pravda, že to bolo ťažké, super ťažké.“
Márquez spečatil v Japonsku majstrovský titul už štvrtýkrát v kariére – po rokoch 2014, 2016 a 2018. Ešte dôležitejšie je, že sa v počte siedmich titulov vyrovnal talianskej motocyklovej legende Valentinovi Rossimu.
Bagnaia vyhral
Márquezov kolega z tímu Ducati, Bagnaia, si pripísal iba druhé víťazstvo v Grand Prix po frustrujúcej sezóne dvojnásobného majstra sveta. Talian vyhral aj sobotňajší šprint a počas celého víkendu opäť vyzeral ako vo svojej najlepšej forme.
„Nechcem brať Marcovi pozornosť, dnes si ju zaslúži,“ povedal Bagnaia.
„Je to len malá škoda, že to prišlo až teraz. V každom prípade som šťastný z tohto víkendu, šťastný z výkonu a odteraz dúfam, že v tomto štýle budem pokračovať, pretože takto viem bojovať,“dodal Bagnaia.