Už ako mamička sa v SP vrátila na pódium. Bátovská Fialková chce medzi sezónami popracovať na streľbe - VIDEO, FOTO

Slovenská reprezentantka v biatlone Paulína Bátovská Fialková má za sebou premiérovú sezónu vo Svetovom pohári ako mamička. V decembri 2023 na svet priviedla dcéru Romanu a už v marci 2024 začala s pravidelným tréningom.

Čo bolo najnáročnejšie pri jej návrate, to prezradila v rozhovore na oficiálnom webe VŠC Dukla Banská Bystrica.

„Bolo to samozrejme veľmi komplikované a zložité. Veľmi náročná bola a aj stále je logistika okolo dcérky. Kedysi to bolo len o mne. Všetko sa vtedy prispôsobilo mojim tréningom a súťažiam. Teraz je tu ešte niečo dôležitejšie pre celú rodinu. A tou je dcérka. Takže je náročné športovať pri krásnych rodičovských povinnostiach. No vďaka rodine a jej pomoci, nič nie je nemožné,“ poznamenala 32-ročná rodáčka z Brezna.

Na začiatku prípravu musela schudnúť „popôrodné kilá“.

„To bolo na začiatku náročné. Keď sa mi to podarilo, začala som sa rýchlo chytať v tréningu. Veľmi rýchlo som nabehla do svojho pôvodného režimu. Až tak rýchlo, že som už osem mesiacov po pôrode vyhrala majstrovstvá sveta v letnom biatlone. Bolo to naozaj rýchle a som vďačná svojmu telu, že som nemala nejaké komplikácie. Veľmi rýchlo som sa vrátila. Telo akoby si všetko pamätalo,“ pokračovala.

Prezradila aj to, ako hodnotí ročník 2024/2025.

„Sezóna to bola super, veď som sa znovu dokázala postaviť na pódium vo Svetovom pohári. Už pred sezónou som predpokladala, že by som sa mohla vrátiť výkonnostne približne tam, kde som bola. Po fyzickej stránke som prekonala očakávania. Čo sa týka bežeckej stránky, bola to doposiaľ možno moja najlepšia sezóna. Ale trápila som sa so streľbou. Tu jednoducho chýbal ten rok, keď som nevystrieľala dostatočný počet nábojov a akoby som vypadla z tej streľby. V tréningu sa to javilo fajn, ale v sezóne streľba nešla až tak dobre, čím som prišla ešte o veľa ďalších skvelých výsledkov,“ myslí si.

Nie je prekvapením, že z výsledkového hľadiska si najviac cení tretiu priečku v pretekoch s hromadným štartom vo francúzskom Annecy.

„Bolo to dva dni pred Vianocami. A potom si cením úspechy z posledných dvoch štartov sezóny v Nórsku, keď som sa v stíhačke zo 44. miesta dostala na 6. pozíciu, čím som poskočila o 38 priečok. V týchto pretekoch som mala vlastne najlepší stíhačkový čas, čo v preklade znamená to, že keby som nebežala so stratami zo šprintu, ale hromadne, tak by som vyhrala. V ten deň som bola jednoducho najlepšia zo všetkých, čiže to bol super výkon. Ďalší deň som bola v top šesť v hromadnom štarte. Ostatné výsledky v sezóne boli také, že nemôžem plakať. Určite je na čom stavať,“ doplnila.

Pridala aj plány do nasledujúceho ročníka.

„Bude to olympijská sezóna, teda v niečom špeciálna. Naše plány sú také, že sa začnem skôr a viac venovať streľbe, kľudovej streľbe a pokúsim sa opraviť to, čo bolo zlé v skončenej sezóne. Počas sústredení v bežeckej časti nebudeme veľa špekulovať. V mojom veku už máme overené metódy a spôsoby tak, aby to znovu fungovalo. Verím, že sa mi budú vyhýbať zranenia, tak budem dobre pripravená. No a čaká nás olympiáda v Taliansku. Pre biatlon to bude nadmorská výška 1650 metrov. Čakajú nás sústredenia ešte vo vyššej výške, aby sme sa zodpovedne pripravili,“ uzavrela.

Paulína Bátovská Fialková patrí už dekádu medzi úspešné slovenské biatlonistky. Pod piatimi kruhmi súťažila už na ZOH 2014 v ruskom Soči, neskôr pridala aj štarty v Pjongčangu 2018 a Pekingu 2022. Je tiež dvojnásobnou svetovou šampiónkou v letnom biatlone.