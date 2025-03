Vrchol výkonnosti Paulíny Bátovskej Fialkovej ešte len príde, vraví jej sestra Ivona

Pred dvoma rokmi sa lúčila s vrcholovým biatlonom 12. miestom v pretekoch s hromadným štartom v rámci Svetového pohára v nórskom Osle a bola najlepšia spomedzi Sloveniek. Teraz má za sebou premiérovú sezónu po návrate do kolotoča SP po narodení dcérky a zakončila ju dvoma šiestymi miestami opäť v nórskom Osle.

Sezóna slovenskej biatlonistky Paulíny Bátovskej Fialkovej zďaleka nebola ideálna, ale celková 28. priečka v hodnotení bojov o veľký glóbus znamená, že sa opäť zaradila do širšej svetovej špičky. A opäť ako najlepšia Slovenka.

Povzbudivé a motivujúce

„Dve šieste miesta na záver sezóny zo stíhačky a hromadného štartu sú super a určite je to povzbudivé do ďalšej letnej prípravy. V posledných pretekoch mi na druhej ležke strašne fúklo, mala som si viac cvaknúť. S behom som spokojná, použila som posledné zvyšky síl, nemám si veľmi čo vyčítať. Lepší výsledok s troma chybami na strelnici som už v bežeckých kolách nemohla urobiť,“ zhodnotila Paulína Bátovská Fialková na špecializovanom webe slovenskybiatlon.sk.

Vianočný darček

Najlepší výsledok sezóny dosiahla mama 15-mesačnej dcérky Romanky krátko pred Vianocami, keď v pretekoch s hromadným štartom vo francúzskom Annecy/Le Grand Bornand mocným finišom vybojovala tretie miesto. A to pôvodne ani nemala byť na štarte.

Na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom Lenzerheide neskôr pridala 22. miesto v rýchlostných pretekoch a slovenskej štafete výrazne pomohla k skvelej šiestej priečke. Celkovo patrila 32-ročná rodáčka z Brezna medzi najlepšie bežkyne na tratiach Svetového pohára, ale často ju zrádzala muška na strelnici.

Nebolo to ideálne, ale…

„Nebola to ideálna sezóna, nebudeme si nahovárať. Bežecky to však bolo super. Chcem si to udržať. V streľbe je predo mnou veľký kus práce. Motiváciu a odhodlanie mám, ale to ešte samo osebe nezaručí výsledky,“ uviedla Bátovská Fialková.

Jej mladšia sestra Ivona Fialková v pozícii televíznej expertky pre STVR zhodnotila sezónu svojej úspešnejšej sestry nasledovne: „Šiestymi miestami na záver sezóny nás všetkých navnadila, že to môže byť ešte lepšie a že obnovená spolupráca s trénerom Martinom Bajčičákom má význam. Jeho tréning jej vyhovuje, vie, kde robí chyby a čo musí zlepšiť.

Biatlon jej chýbal

„Keď išla Paula na materskú, biatlon jej veľmi začal chýbať. Bola presvedčená o tom, že ešte má čo ponúknuť. Cítila, že má výkonnosť na dobré výsledky. Keď sa vrátila a sezóna sa nevyvíjala podľa jej predstáv, začala trochu pochybovať, či sa vôbec mala vrátiť a či na to vôbec má… Paula si nakoniec sama sebe výsledkami dokázala, že to celé malo význam.“

Zapracovať na streľbe

Ivona Fialková ešte doplnila, že podľa trénera Martina Bajčičáka má jeho zverenkyňa vrchol svojej výkonnosti ešte len pred sebou. „Vzhľadom na to, že to celé doteraz bolo iba krátko po pôrode s nedostatočnou letnou prípravou tréner predpokladá, že želaný vrchol výkonnosti by mala dosiahnuť až v ďalšej sezóne. Môžeme sa teda tešiť na budúcu sezónu, ktorá bude olympijská. Treba zapracovať na streľbe, aby si na strelnici neodpálila ďalšie dobré výkony a výsledky,“ dodala I. Fialková pre STVR.