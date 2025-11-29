Útok námorných dronov vyradil z prevádzky hlavný ruský ropný terminál pri Novorossijsku

Hlavný ruský ropný terminál v blízkosti prístavu Novorossijsk v sobotu v skorých ranných hodinách zastavil prevádzku po útoku námorného dronu, ktorý zasiahol jedno z troch kotviacich miest. Kaspické ropovodné konzorcium (CPC), ktoré terminál vlastní, uviedlo, že prevádzku obnoví až po pominutí hrozby ďalších útokov dronov. Vo vyhlásení neuviedlo, kto je za útok zodpovedný.
Ukrajina, ktorá pravidelne útočí na ruské energetické zariadenia v snahe oslabiť možnosť Kremľa financovať vojnu, incident bezprostredne nekomentovala.
Ropovod CPC, ktorý sa začína v Kazachstane a končí práve v termináli pri Novorossijsku, patrí medzi najväčšie na svete podľa objemu prepravovanej ropy a zabezpečuje približne jedno percento svetových dodávok.
Po útoku dronov horí ruský čiernomorský ropný terminál v Novorossijsku
„V dôsledku cieleného teroristického útoku námorných dronov utrpelo o 4:06 moskovského času kotviace miesto SMP-2 vážne poškodenie. Jeho ďalšia prevádzka nie je možná,“ uviedlo na komunikačnej platforme Telegram CPC.
Podľa amerického nezávislého neziskového think tanku Caspian Policy Center so sídlom vo Washingtone sa ropovodom CPC prepravuje približne 80 percent ropy, ktorú Kazachstan exportuje.