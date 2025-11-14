Po útoku dronov horí ruský čiernomorský ropný terminál v Novorossijsku

Ropný komplex Šescharis  je kľúčovým zariadením ruskej štátnej spoločnosti Transnefť.
Prístav a ropná infraštruktúra v ruskom meste Novorossijsk sa v noci na piatok stali terčom útoku dronov. Útok spôsobil požiar v tamojšom termináli na prekládku ropy, ktorý je jeden z najväčších pri Čiernom mori. Informujú o tom telegramové kanály, referuje web Ukrajinská pravda.

Obyvatelia Novorossijska začali okolo polnoci hlásiť výbuchy a reakciu protivzdušnej obrany. Krátko nato boli zverejnené fotografie a videá zachytávajúce rozsiahly požiar v oblasti prístavu. Hlavným cieľom útoku bol ropný komplex Šescharis, ktorý je kľúčovým zariadením ruskej štátnej spoločnosti Transnefť.

Letiská v neďalekých mestách Krasnodar a Gelendžik po útoku prerušili prevádzku.

