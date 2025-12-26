Útočník pobodal v Japonsku v továrni na pneumatiky 14 ľudí

Štrnásť ľudí zranil muž pri útoku bodnou zbraňou, ku ktorému došlo v továrni v meste Mišima v strednom Japonsku, uviedol v piatok predstaviteľ miestnej záchrannej služby.
„Vozidlá rýchlej zdravotníckej pomoci odviezli 14 ľudí,“ povedal pre agentúru AFP Tomoharu Sugijama, predstaviteľ hasičského zboru v meste Mišima v prefektúre Šizuoka s tým, že približne o 16.30 hod. miestneho času (09.30 SEČ) prijal hlásenie z neďalekého gumárenského podniku, v ktorom sa uvádzalo, že „päť alebo šesť ľudí niekto pobodal“ a že pri útoku bol použitý aj neznámy sprej.
Útočníka zadržali
Japonské médiá vrátane verejnoprávneho vysielateľa NHK informovali, že polícia v súvislosti s útokom zatkla muža, ktorého obvinila z pokusu o vraždu.
Závažnosť zranení obetí zatiaľ nie je známa, i keď NHK uviedla, že všetky obete boli po útoku pri vedomí. Podľa Sugijamu bolo v súvislosti s útokom prevezených do nemocníc 14 ľudí.
Násilie je zriedkavé
Továreň v Mišime prevádzkuje spoločnosť Yokohama, ktorej podnikanie podľa firemnej webovej stránky zahŕňa výrobu pneumatík pre nákladné vozidlá a autobusy.
Násilná trestná činnosť je v Japonsku, ktoré má nízku mieru kriminality a jedny z najprísnejších zákonov o zbraniach na svete, relatívne zriedkavá.