Útočník napadol muža sekerou, spôsobil mu vážne zranenia

Banskobystrickí krajskí kriminalisti vyšetrujú útok sekerou v Krupine, ku ktorému došlo vo štvrtok 18. septembra v mestskej časti nazývanej Štrampľoch. Podozrivý je už v rukách polície. Podľa doposiaľ zistených informácií tu malo v priestoroch opustenej budovy dôjsť k napadnutiu 36-ročného muža. Ten utrpel v dôsledku útoku sekerou ťažké zranenia v oblasti hlavy, previezli ho do banskobystrickej nemocnice.
„Vyšetrovanie prípadu prevzal krajský vyšetrovateľ, ktorý vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu. Polícia v Krupine stotožnila muža, ktorý bol obmedzený na osobnej slobode a vyšetrovateľom zadržaný ako podozrivý. V prípade prebiehajú procesné úkony,“ informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej BystriciPetra Kováčiková.
Ako dodala, všetky bližšie okolnosti skutku sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a zo strany polície nateraz nie je možné poskytovať žiadne ďalšie podrobnosti.