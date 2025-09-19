Polícia rieši video z Handlovej. Neznámy muž sa v ňom vyhrážal, že „symbolicky otrávi“ Ficove voličky

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne sa zaoberá videom, ktoré bolo vo štvrtok večer zverejnené na sociálnej sieti. Vo videu je zachytený neznámy muž pred Senior centrom v Handlovej, ktorý drží v ruke dezinfekčný prostriedok a prednáša výroky adresované predsedovi vlády Robertovi Ficovi. Muž hovorí, že dezinfekčným prostriedkom „symbolicky otrávi“ jeho babky a voličky.

Obsah vyjadrení môže byť vnímaný ako hrozba voči konkrétnej skupine obyvateľov – seniorom. Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá a vykonáva všetky potrebné úkony na objasnenie uvedeného skutku,“ informovala hovorkyňa trenčianskej krajskej polície Ingrid Krajčíková Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ v Handlovej bezodkladne začal trestné stíhanie za prečin násilie proti skupine obyvateľov.

Zastrašovanie a vyhrážanie sa pred Senior centrom v Handlovej dôrazne odsúdili primátorka Silvia Grúberová a riaditeľka zariadenia Emília Nyitrayová. „Chceme deklarovať, že Senior centrum Handlová úzko spolupracuje s mestom Handlová, Mestskou políciou Handlová a štátnou políciou pri zabezpečení ochrany našich klientov zariadenia a poskytuje plnú súčinnosť policajným orgánom,“ napísali v stanovisku k incidentu.

