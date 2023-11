Je odporcom islamu a prirovnávajú ho k Trumpovi. Otrasie víťazstvo Wildersa v Holandsku európskou politikou? (video+foto)

Holandské parlamentné voľby vyhrala s veľkým náskokom krajne pravicová a euroskeptická Strana slobody Geerta Wildersa. Ten uspel aj vďaka svojej tvrdej protiimigračnej rétorike a prísľubom, že Holanďania budú opäť na prvom mieste.

Wilders dlhodobo hovorí o „deislamizácii“ Holandska, pozatváraní mešít a zákaze Koránu. Hlási tiež uzavrieť hranice pre všetkých imigrantov, v minulosti zvažoval vystúpenie krajiny z Európskej únie a odmieta aj pokračovanie vojenskej podpory Ukrajiny. Wildersova Strana slobody získala v holandských parlamentných voľbách 23,5 percenta hlasov a tým 37 kresiel v 150-člennom parlamente.

Prekvapivé víťazstvo

Víťazstvo krajne pravicového populistu v holandských parlamentných voľbách označujú západné médiá za niečo nečakané či absolútny šok. Pritom už zverejňované prieskumy verejnej mienky v Holandsku naznačovali, že prvenstvo kresťanskej demokracie bývalého holandského premiéra Marka Rutteho je ohrozené, upozornil politológ Miroslav Řádek.

„Víťazstvo Wildersa bolo umožnené aj tým, že sa menilo vedenie holandskej kresťanskej demokracie. Mark Rutte sa už neuchádzal o post lídra Ľudovej strany pre slobodu a demokraciu (VVD) a na čele strany ho nahradila holandská ministerka spravodlivosti Dilan Yešilgözová-Zegeriusová,“vysvetľuje Řádek. Rutte bol doteraz najdlhšie slúžiacim holandským premiérom, ktorý stál na čele krajiny takmer 12 rokov.

„Yešilgözová-Zegeriusová nebola pravdepodobne voličsky tak atraktívna a bez Marka Rutteho sa kresťanská demokracia nedokázala Holanďanom prihovárať takým spôsobom, aby ju Holanďania uprednostnili pred Wildersovou politickou stranou,“ hovorí Řádek.

60-ročný Geert Wilders nie je novou postavou na politickej scéne. „Nikdy nepredstavoval na holandskej politickej scéne nejakú dominantnú politickú silu. Preferencie jeho politickej strany veľmi plávali,“ vraví politológ s tým dôvetkom, že Wilders získaval voličskú podporu najmä vtedy, keď sa Holanďania cítili v nepohode a ohrození migráciou. Antiimigračnou politikou je v Európe známy vyše 15 rokov.

Výhľady do budúcnosti

Řádek upozorňuje, že minimálne tri politické strany sa pohybujú okolo 20-tich percent. Bude teda musieť vzniknúť kompromisná koaličná vláda v Holandsku, ktorá sa musí dohodnúť na kompromisných politických riešeniach aj v prípade migrácie. „Síce sa bavíme o ilegálnej migrácii, ale všetky krajiny Západnej Európy svoj ekonomický rast potrebujú sanovať, alebo postaviť aj na tom, že prichádzajú do týchto krajín aj ekonomickí migranti,“ hovorí odborník.

Holandsko je súčasne krajinou, kde nie je ničím neobvyklým, že sa vláda zostavuje dlhé mesiace, aj rok. „Síce krajná pravica v západnom svete jasá, ale možno sa ukáže, že nie je na to toľko dôvodu, pretože teraz krajná pravica bude musieť prísť s riešeniami, a tie sa v aktuálnej politickej konštalácii v Holandsku môžu ukázať ako veľmi ťažko aplikovateľné do politického života,“ myslí si Řádek.

Môže víťazstvo Wildersa ovplyvniť európsku politiku? „Európska únia minimálne od roku 2015 má svoje skúsenosti s politikmi, ktorí sa správajú antiimigračne. Nie je to žiadna novinka ani šok,“ myslí si Řádek. „Európska únia bude čakať ako si Holandsko vyrieši svoju novú vládu, a pokiaľ by bol Wilders aj predsedom vlády, bude sa od neho očakávať, že bude riešiť nielen témy domácej politiky, ale ponúkne aj riešenia na celoeurópske problémy,“ doplnil odborník.

Migračná kríza

„Politický radikalizmus, ktorý síce desí demokratickú spoločnosť, je niečo, čo vnímame ako negatívne. Na druhej strane, radikáli pomáhajú pomenovať problémy, ktoré možno konvenčným, centristickým politikom sa nedarí ani pomenovať a ani zastupovať. Lenže v prípade každého radikálu, ktorý dostane raz moc, sa očakáva, ako si s tou situáciou poradí,“ vysvetľuje Řádek.

Podľa odborníka možno nebude od veci, keď do vedenia EÚ príde politik s radikálnymi myšlienkami a možno paradoxne pomôže priniesť nové a konštruktívne riešenia. „V súvislosti s migráciou by som očakával od Wildersa, aby ukázal, ako má napríklad fungovať spoločná ochrana vonkajších hraníc Európskej únie tzv. Frontex, ktorý zjavne nefunguje,“ poznamenal Řádek.

„Ak máme v Európe legitímne názory, že je potreba sa brániť ilegálnej migrácii, a ako využiť ekonomickú migráciu, tak keďže sú to témy radikálnych politikov, je možno na čase, aby prinášali svoje predstavy o riešení aj na celoeurópskej úrovni,“ doplnil odborník.

Holandský populista Geert Wilders. Prirovnávajú ho k bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Foto: SITA/AP

Holandský Trump

Wildersovu rétoriku zvykli prirovnávať k bývalému americkému prezidentovi. „Donald Trump je globálnou postavou, známou po celom svete, ale Wilders mal túto rétoriku ešte predtým, než Trump vôbec vstúpil do americkej politiky. Preto možno v nejakej miere bol inšpiratívny nepriamo skôr Wilders pre Donalda Trumpa,“ myslí si Řádek. „To, čo hovoril Trump do roku 2016, časť z tejto rétoriky, minimálne vo vzťahu k migrácii, Wilders hovoril už oveľa skôr,“ dodal odborník.

Budúci holandský premiér má s americkým exprezidentom spoločnú politickú mentalitu najmä v téme odmietania migrácie (ilegálnej aj ekonomickej) ako aj vyvyšovaním svojho národa.

Nebude to mať ľahké

Holandská pravicová liberálna strana VVD aktuálne oznámila, že nevstúpi do vlády vytvorenej krajne pravicovou stranou Geerta Wildersa, ale môže ju podporiť. Wilders reagoval slovami, že je z rozhodnutia VVD „sklamaný“ a že to „neuľahčuje“ prácu na vytvorení nového kabinetu.