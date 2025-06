Ústavný súd prijal podnet Žilinku týkajúci sa zákona o meste Košice, pozastavil účinnosť viacerých ustanovení

Ústavný súd (ÚS) SR prijal na ďalšie konanie podnet generálneho prokurátora Maroša Žilinku týkajúci sa zákona o meste Košice, a to v celom rozsahu. Ako ďalej uviedla hovorkyňa ÚS SR Martina Ferencová, ústavný súd tiež pozastavil účinnosť viacerých ustanovení tohto zákona.

Ide o časť, kde sa hovorí o tom, že mestské časti vytvára, zrušuje, zlučuje alebo rozdeľuje mesto štatútom, a na prijatie týchto zmien je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Návrh na zmenu štatútu v tejto veci ale nemožno predložiť na rokovanie v poslednom roku pred riadnymi voľbami do orgánov samospráv.

Pozastavenie ďalších odsekov zákona

ÚS SR taktiež pozastavil ďalšie odseky zákona. „Uznesenie podľa odseku 2 nadobudne účinnosť ku dňu konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí, ak sa Rada starostov do 60 dní odo dňa jeho schválenia neuznesie na jeho odmietnutí. Ak Rada starostov uznesenie podľa odseku 2 odmietne, môže ho mestské zastupiteľstvo opätovne prerokovať a trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva prijať. V takom prípade uznesenie podľa odseku 2 nadobudne účinnosť ku dňu konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí aj napriek jeho odmietnutiu Radou starostov. Opätovne prijaté uznesenie podľa odseku 2 Rada starostov nemôže odmietnuť,“ píše sa v nich s tým, že ak mestské zastupiteľstvo uznesenie o zmene štatútu do 60 dní od jeho odmietnutia Radou starostov opätovne neprijme, rovnaký návrh možno predložiť až v ďalšom volebnom období.

„Podrobné vymedzenie územia mestských častí ustanoví štatút. Zmeny hraníc mestských častí iné ako podľa odseku 2 schvaľuje mestské zastupiteľstvo uznesením, ktoré nadobudne účinnosť, ak ho schvália miestne zastupiteľstvá všetkých územne dotknutých mestských častí trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,“ uvádza ďalší pozastavený odsek.

Pozastavenie sa týka aj časti zákona, ktorá hovorí o tom, že Rada starostov môže odmietnuť uznesenie zastupiteľstva týkajúce sa zmeny štatútu k mestským častiam. Vo zvyšnej časti návrhu na pozastavenie účinnosti ÚS SR nevyhovel.

Žilinka podnet podal vo februári

Generálny prokurátor Maroš Žilinka vo februári tohto roka podal podnet na začatie konania na ÚS SR v súvislosti s právnou úpravou týkajúcou sa mestských častí mesta Košice.

Ako informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová, Žilinka 7. februára napadol na ústavnom súde viaceré ustanovenia zákona o meste Košice, a to na podnet 14 mestských častí. Podnet generálneho prokurátora sa týka preskúmania súladu daných ustanovení s ústavou a Dohovorom o ochrane základných ľudských práv a slobôd. Navrhol aj pozastavenie ich účinnosti.

„Generálny prokurátor Slovenskej republiky je toho názoru, že napadnuté ustanovenia zákona o meste Košice porušujú ústavný princíp rovnosti a zákaz diskriminácie pri správe vecí verejných, pretože zákonodarca napadnutou právnou úpravou odňal obyvateľom mestských častí Košíc právo rozhodovať o vytvorení, zrušení, zlúčení alebo rozdelení mestskej časti v obligatórnom referende,“ ozrejmila Drobová.

Podotkla, že všetci ostatní obyvatelia s trvalým pobytom na území Slovenska, a to vrátane mestských častí Bratislavy, majú zachované právo rozhodovať o týchto otázkach v referende, ktoré je formou priamej demokracie.

Racionalizácia počtu košických mestských častí

V súčasnosti prebieha debata o viacerých návrhoch na racionalizáciu počtu košických mestských častí. Návrh podal poslanecký klub v mestskom zastupiteľstve, vlastný priniesol aj jeden zo starostov mestských častí, a ďalší plánujú v Národnej rade SR predložiť jej poslanci.

Na ostatnom rokovaní košického mestského zastupiteľstva boli predstavené aj ďalšie modely, napríklad štyri mestské časti, model 12+1, ale padol aj návrh na zlúčenie mestských častí Pereš a Lorinčík.

Poslanci o návrhoch diskutovali, uzniesli na tom, že berú na vedomie návrhy a riešenia na zmenu počtu MČ, ktoré boli počas rokovania zastupiteľstva predstavené. Mesto dlhodobo avizovalo, že pripravuje v spolupráci s univerzitami analýzu súčasného usporiadania, tiež by chceli nájsť riešenie pre lepšie a efektívnejšie fungovanie. Samospráva na vyhotovenie analýzy získala externé prostriedky z eurofondov.

Nedávno samospráva podpísala zmluvu na analýzu efektívneho riadenia samosprávy s dvomi univerzitami. Ako vyplýva zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, ide o Ekonomickú univerzitu v Bratislave a Univerzitu Komenského v Bratislave, konkrétne jej Filozofickú fakultu.

Obaja zhotovitelia by mali pre objednávateľa zrealizovať „Spracovanie strategického dokumentu efektívneho riadenia samosprávy mesta Košice, vrátane odbornej analýzy, návrhu nového modelu riadenia a posúdenia dopadov jeho zavedenia“.