Ústavný súd má dosť času na prerokovanie novely Trestného zákona. Nemá lehoty, ale širokú škálu možností, tvrdí Giba

Čas ostávajúci do nadobudnutia účinnosti novely Trestného zákona by mohol Ústavnému súdu (ÚS) SR postačovať na predbežné prerokovanie veci i rozhodnutie o návrhu na pozastavenie účinnosti.

Ústavný súd nemá lehoty

Pre agentúru SITA to uviedol ústavný právnik z Právnickej fakulty Univerzity Komenského a poradca prezidentky Marián Giba v súvislosti s rozhodnutím prezidentky Zuzany Čaputovej podpísať novelu Trestného zákona a podať podnet na ústavný súd. Giba dodal, že ÚS SR nemá lehoty, v rámci ktorých by musel rozhodovať, a teda záleží na jeho úvahe, ktorú vec uprednostní.

Ústavný právnik sa vyjadril i k možnosti, že by hlava štátu predmetný zákon ani nevetovala, ale ani by ho nepodpísala. Takýto postup by bol podľa Gibu krajne neštandardný a mimo možností, s ktorými počíta Ústava SR.

Súd má širokú škálu možností

„Nie je mi známe, že by sa také niečo v minulosti stalo. Keby sa prezidentka rozhodla pre takýto postup v snahe o zabránenie tomu, aby zákon vôbec niekedy mohol nadobudnúť platnosť a účinnosť, mohla by byť právom obviňovaná z obštrukcie a mimoústavného postupu,“ podotkol.

Giba odmietol špekulovať nad možnými nástrahami postupu, ktorý Čaputová zvolila, poznamenal ale, že podpísaný zákon môže byť, a aj by mal byť, veľmi rýchlo oficiálne publikovaný. „Zároveň aj ústavný súd má pomerne širokú škálu možností, ako s vecou naložiť,“ uzavrel.