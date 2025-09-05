Ústavnému súdu chýba sudca, voľba kandidátov v parlamente stále nemá určený termín

Ústavný súd SR nemá vedomosť o tom, kedy by sa mala v Národnej rade SR uskutočniť voľba kandidátov na uvoľnené miesto ústavného sudcu. Pre agentúru SITA to uviedla Ivana Vilinská z tlačového a informačného odboru súdu. Miesto sudcu na ústavnom súde je uvoľnené od septembra 2023, keď sa sudkyňa Jana Laššáková vzdala funkcie.
Na chýbajúceho sudcu upozorňujú dva roky
Predseda ÚS SR Ivan Fiačan nedávno v rozhovore pre TA3 povedal, že pre chýbajúceho sudcu už raz súd nemohol rozhodnúť. Hlasovanie sa totiž na základe predbežných pozícii sudcov podľa neho ustálilo v pomere 6:6.
„Nastala patová situácia v jednej veci, ktorú nevieme skončiť,“ uviedol šéf ústavného s tým, že súdu chýba rozhodujúci hlas. Na chýbajúceho sudcu Fiačan podľa vlastných slov upozorňuje takmer dva roky.
Sudcu vymenuje Pellegrini
„Už neviem, čo by som viac urobil pre to, aby parlament pristúpil k voľbe kandidátov,“ povedal predseda ústavného súdu.
Na obsadenie kresla sudcu najvyššieho súdu je potrebné, aby poslanci parlamentu zvolili dvojicu kandidátov. Spomedzi nich si následne prezidentPeter Pellegrini vyberie, ktorého vymenuje za sudcu.