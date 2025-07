Úspešný rok Akadémie: Olympijský víťaz Matej Tóth opäť rozhýbal tisícky slovenských detí

Na jeho konci si takmer 3000 detí odnáša vysvedčenie za poctivú prácu a aktívny prístup k pohybu. Od vlaňajšieho septembra usilovne navštevovali tréningy akadémie, pričom každé z detí absolvovalo v priemere 72 hodín pohybovej prípravy.

Tento školský rok bol výnimočný aj vďaka rozsahu, do ktorého sa Akadémia rozrástla. Do programu sa zapojilo neuveriteľných 183 skupín detí na 152 školách po celom Slovensku. „Sme nesmierne hrdí na to, že sme mohli osloviť takýto počet detí a poskytnúť im pravidelné športovanie pod hlavičkou olympijského víťaza,“ uvádza Matej Tóth.

Bývalý špičkový slovenský chodec, ktorého meno Akadémia nesie, pokračuje: „Mám za sebou extrémne tri mesiace, počas ktorých som absolvoval takmer 70 besied na školách. Časovo, mentálne aj fyzicky to bolo náročné, ale besedy na školách mi dali oveľa viac, ako vzali. Decká ma naplnili množstvom energie a jediné, čo som ľutoval, bolo moje auto, ktoré sa de facto nezastavilo.“

Každá jedna beseda bola podľa Mateja Tótha zaujímavá. „Každá škola, ktorú som navštívil, bola v niečom originálna. Zopakoval som si napríklad pochod do cieľa v Riu, keď som nadviazal na premietané video z olympijských hier a v realite medzi deťmi som opäť preťal cieľovú pásku. Zažil som besedu so 700 deťmi, aj priam rodinné stretnutie s 20 deťmi v najmenšej škole, kde sa konajú tréningy Akadémie. Mám za sebou niekoľko výziev na preteky v chôdzi, niektoré som prehral. Podľa mňa Guinnessov rekord padol v Šúrovciach, kde si deti pripravili najviac transparentov na meter štvorcový. Rozdal som desaťtisíce podpisov na najrôznejšie veci, aké si človek vie predstaviť – od podpiskariet cez tričká, šiltovky, papuče, tenisky, hračky, mobily až po ruky.“

Foto: ŠAMT

Častokrát išlo o minúty, aby stihol prejsť z jednej školy do druhej. A deti predsa nechcel nechať čakať. „Chcem sa poďakovať celému tímu v Akadémii a vedeniam jednotlivých škôl, že sa nám túto logisticky náročnú akciu podarilo zabezpečiť a všetko prebehlo hladko,“ chváli Matej Tóth kolegov z Akadémie. „Myslím si, že naše úsilie stálo za to. Odozva detí bola úžasná. Hoci mnohé z nich ešte neboli na svete, keď som v roku 2016 vyhral olympijské hry, zlatá medaila vždy rozžiarila ich oči. Verím, že veľa z nich si z môjho príbehu zobralo inšpiráciu. Keď to pomôže len zlomku z nich, alebo ich to motivuje k športovaniu, k pohybu, tak to stálo za to!“

Kľúčovým úspechom tohto ročníka je aj fakt, že viac ako 80 % všetkých detí neplatilo za účasť v akadémii. To svedčí o obrovskom záväzku akadémie sprístupniť pohyb čo najširšiemu spektru detí bez ohľadu na finančné možnosti rodín.

Foto: ŠAMT

Tu sú štatistiky, ktoré hovoria samy za seba:

152 zapojených škôl v školskom roku 2024/2025

183 športových skupín

2 954 detí

160 vyškolených trénerov akadémie

34 športových podujatí

67 besied s Matejom Tóthom na školách s účasťou 14 180 detí

Celkový počet najazdených kilometrov na tieto besedy dosiahol číslo 9 335

Celkovo tak O2 Športová Akadémia Mateja Tótha usporiadala v školskom roku 2024/2025 podujatia a besedy pre úctyhodných 20 666 detí.

Tento obrovský úspech by nebol možný bez neochvejnej podpory partnerov, vďaka ktorým mohla Akadémia ponúknuť bezplatné športovanie tisícom detí. Patrí medzi nich generálny partner O2, hlavní partneri Veolia a SPP, a partneri Meggle Slovakia, Novofruct a značka Budiš. Akadémia ďakuje aj miestnym samosprávam, ktoré aj v ekonomicky náročných časoch preukázali, že pohyb a zdravie mladej generácie sú pre nich prioritou. Ich pomoc bola na mnohých miestach kľúčová pre samotné fungovanie O2 Športovej akadémie Mateja Tótha.

Informačný servis