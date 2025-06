USA vyzývajú Čínu, aby zabránila Iránu uzavrieť kľúčovú obchodnú trasu

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu vyzval Čínu, aby pomohla odradiť Irán od uzavretia Hormuzského prielivu, kľúčovej obchodnej trasy.

„Vyzývam čínsku vládu v Pekingu, aby im zavolala, pretože sú na Hormuzskom prielive silne závislí pre ropu,“ povedal Rubio v relácii Fox News.

Poškodenie ekonomík iných krajín

Analytici upozorňujú, že Irán by mohol v odvete na americké útoky uzavrieť prieliv. Cez túto vodnú cestu prechádza pätina svetovej produkcie ropy. „Ak to urobia, bude to ďalšia hrozná chyba. Bolo by to pre nich ekonomické samovražedné rozhodnutie a máme možnosti, ako na to reagovať,“ dodal Rubio.

Zároveň upozornil, že uzavretie prielivu by poškodilo ekonomiky iných krajín ešte viac ako americkú a išlo by o „masívnu eskaláciu, ktorá by si vyžiadala odpoveď nielen od nás, ale aj od ďalších“.

Čína odsúdila americké útoky

Irán medzičasom pohrozil, že americké vojenské základne budú považované za „legitímny cieľ“ pre iránske ozbrojené sily. Zatiaľ nie je jasné, či americké útoky prinútia Teherán k deeskalácii, alebo konflikt ešte viac vyostria.

Čína sa pripojila k Rusku a viacerým arabským štátom v odsúdení amerických útokov, pričom uviedla, že „eskalujú napätie na Blízkom východe“.