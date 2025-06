Putin chce sprostredkovať mier medzi Izraelom a Iránom. Trump mu odkázal, nech najprv ukončí vojnu na Ukrajine

Ruský prezident Vladimir Putin sa snaží využiť konflikt medzi Izraelom a Iránom na posilnenie svojej pozície na medzinárodnej scéne. Viac ako tri roky po začiatku invázie na Ukrajinu sa Putin ponúka ako možný sprostredkovateľ, hoci jeho úzke vzťahy s Iránom a vojna na Ukrajine podľa expertov vyvolávajú pochybnosti o jeho úlohe.

Moskva rýchlo odsúdila izraelské útoky na Irán, no Putin zároveň telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom aj iránskym prezidentom Masúdom Pezeškjánom a ponúkol sa ako mierotvorca. „Moskva sa snaží znovu získať diplomatický význam napriek statusu vyvrheľa v Európe,“ uviedla Nicole Grajewská z organizácie Carnegie Endowment for International Peace. Rusko chce zároveň chrániť svojho spojenca Teherán pred možnou zmenou režimu, ktorá by mohla viesť k prozápadnej vláde.

Macron: Rusko nemôže byť sprostredkovateľ

Rusko a Irán v januári podpísali strategickú dohodu o rozšírení vojenskej spolupráce, pričom Kyjev a jeho spojenci dlhodobo obviňujú Irán z dodávok dronov a rakiet Rusku. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že Rusko, ktoré vedie vysokointenzívny konflikt a nerešpektuje Chartu OSN, nemôže byť sprostredkovateľom. Podobne sa vyjadrila aj Anna Borščevská z The Washington Institute: „Legitimizovalo by to Rusko ako veľmoc v čase, keď vedie najväčšiu útočnú vojnu v Európe od druhej svetovej vojny.“

Kremeľ priznal, že Izrael zatiaľ na ponuku sprostredkovania nereagoval. Putin sa podľa analytikov snaží osloviť aj amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý je čoraz viac frustrovaný z pokračujúcej ruskej agresie na Ukrajine. Trump však v stredu Putina vyzval, aby najskôr ukončil vojnu na Ukrajine: „Povedal som: ‚Vladimir, poďme najskôr vyriešiť Rusko, toto môžeš riešiť aj neskôr‘,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome.