USA vyslali ďalšiu lietadlovú loď na Blízky východ, chcú odradiť Irán od pokusov o rozšírenie konfliktu

Americká lietadlová loď USS Dwight D. Eisenhower a jej úderná skupina preplávali cez Gibraltársky prieliv do Stredozemného mora. V oblasti sú tak už dve americké lietadlové lode, čo je v posledných rokoch zriedkavý jav.

Vo východnom Stredomorí je už so svojou údernou skupinou lietadlová loď USS Gerald R. Ford. Spojené štáty americké tak demonštrujú podporu Izraelu po tom, ako sa židovský štát stal terčom útoku, ktorý z Pásma Gazy podnikla palestínska militantná organizácia Hamas.

Breaking news : #USS (#CVN69) is in the #Mediterranean Sea as of this morning steaming eastbound at 23kts escorted by the USS Gravely (DDG 107) and USS Mason (DDG 87). #DwightDEisenhower #USNavy #usarmy #Israel #DDG107 #DDG87 #mason #gravely #USA pic.twitter.com/t7FFtfK74g

— Pan (@antony67) October 28, 2023