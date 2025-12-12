USA vraj zvažujú tajný klub „Core 5“ s Ruskom a Čínou, s Európou nepočítajú

Washington zvažuje vytvorenie skupiny „Core 5“ s Ruskom a Čínou, čo by predstavovalo zásadný posun v globálnej diplomacii.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
National Design Featuring USA, China and Russia Identity
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Vo Washingtone sa údajne objavuje myšlienka založenia novej skupiny „Core 5“, ktorá by zahŕňala USA, Čínu, Rusko, Indiu a Japonsko. Ako referuje web Politico, takýto koncept by priniesol výrazný kontrast k existujúcej skupine G7 a zároveň by zblížil tradičných rivalov.

Nápad, ktorý sa objavil v nepublikovanej verzii americkej národnej bezpečnostnej stratégie, odráža Trumpov prístup k medzinárodným vzťahom, ktorý sa vyhýba ideológiám a uprednostňuje spoluprácu s veľmocami, ktoré si udržiavajú sféry vplyvu.

Niektorí odborníci však upozorňujú, že vylúčenie Európy zo skupiny by mohlo viesť k presvedčeniu, že USA považujú Rusko za dominantnú mocnosť v Európe. Tento návrh predstavuje odklon od predchádzajúcej politiky USA, ktorá sa zameriavala na veľmocenskú súťaž s Čínou.

Medzitým pokračujú rokovania o ukončení vojny na Ukrajine, pričom Donald Trump, francúzsky prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer a nemecký kancelár Friedrich Merz diskutovali o pláne mieru, ktorý však naďalej čelí nezhodám ohľadom bezpečnostných záruk a územných ústupkov.

Trumpova administratíva zároveň čelí kritike za svoje postoje k Európe a snahy oslabiť jednotu EÚ. Samotná národná bezpečnostná stratégia podľa webu Politoco signalizuje odklon od tradičných európskych spojencov, ktorým podľa nej hrozí „civilizačné vymazanie“, a smerom k novému zameraniu sa na západnú pologuľu.

Viac k osobe: Donald TrumpEmmanuel MacronFriedrich MerzKeir Starmer
Okruhy tém: globálna diplomacia Medzinárodné vzťahy
