USA povolili Ukrajine zasahovať americkými zbraňami ciele v hĺbke 300 kilometrov na ruskom území

Podľa šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella USA povolili Ukrajine podnikať s americkými zbraňami údery proti terčom v hĺbke 300 kilometrov na ruskom území, uviedol to spravodajský web Ukrajinská pravda. Borrell to povedal na stretnutí s ministrami zahraničných vecí členských štátov Európskej únie v Bruseli, napísal web.

„Nie je to veľmi veľká vzdialenosť, nezasahuje hlboko do krajiny, ale je to rozhodnutie Bidenovej administratívy. Prečo prijali toto rozhodnutie teraz a nie pred voľbami? To neviem,“ vyjadril sa Borrell. Šéf európskej diplomacie však nekonkretizoval zdroj svojich informácií, keďže americkí predstavitelia ešte nepotvrdili, že Ukrajina má povolenie použiť zbrane dodané Washingtonom na ruskom území.

Borrell zároveň zopakoval, že v rámci EÚ sa každá krajina rozhodne samostatne, či Ukrajine povolí použitie svojich zbraní na ruskom území.