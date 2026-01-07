Rusi vyslali najmenej jednu svoju vojenskú loď na ochranu tankera, ktorý prenasledujú Američania

Ruské vojenské námorníctvo vyslalo najmenej jedno svoje plavidlo, aby sprevádzalo ropný tanker, ktorý prenasleduje americká pobrežná stráž a snaží sa ho zadržať. Informuje o tom denník The New York Times.
Najnovší vývoj udalostí okolo ruského tankera predtým známeho ako Bella 1 (teraz Marinera) vyostruje konfrontáciu medzi Moskvou a Washingtonom. Spojené štáty totiž prenasledujú tanker už celé týždne po tom, čo sa pokúsil vyhnúť čiastočnej blokáde okolo Venezuely, pričom Rusko podniká čoraz rozhodnejšie kroky na jeho ochranu.
Stále uniká
Tanker sa podľa údajov spoločnosti MarineTraffic plaví severovýchodným smerom v Atlantickom oceáne medzi Islandom a Britániou a má aktívny lokalizačný transpondér. Odtiaľ by mohol zamieriť do Baltského mora alebo okolo Škandinávie do nezamŕzajúceho ruského prístavu Murmansk.
Americká pobrežná stráž zastavila tanker v Karibskom mori 21. decembra. Loď, ktorá vyplávala z prístavu v Iráne, bola na ceste do Venezuely, kde mala vyzdvihnúť náklad ropy.
Spojené štáty v tom čase uviedli, že vydali príkaz na zadržanie tankera, pretože neplával pod platnou štátnou vlajkou. Posádka tankera však nepovolila americkým úradom vstúpiť na jeho palubu a Bella 1 v sprievode amerických lodí vplávala do Atlantiku.
Po tomto incidente nasledovala séria krokov, ktorá mala Spojené štáty odradiť od ďalšieho prenasledovania tankera. Jeho posádka namaľovala na trup lode ruskú vlajku, tanker premenovala a požiadala o pridanie jeho nového mena do Ruského registra námornej dopravy.
Úplná blokáda
Moskva následne diplomatickou cestou vyzvala Spojené štáty, aby plavidlo prestali prenasledovať. Zdá sa však, že ani jedno z týchto opatrení nebolo účinné.
Tanker je súčasťou tzv. tieňovej flotily, ktorá prepravuje ropu pre Rusko, Irán a Venezuelu v rozpore so sankciami uvalenými USA a ďalšími krajinami. Spojené štáty ich začali dôrazne uplatňovať po tom, čo prezident Trump nariadil „úplnú blokádu“ ropných tankerov, na ktoré sa vzťahujú sankcie a ktoré smerujú do a z Venezuely.
Zdá sa, že tankery sú čoraz väčším zdrojom rozporov medzi Washingtonom a Moskvou v čase napätia spôsobeného útokom USA na Venezuelu, ktorá je dlhoročným spojenca Ruska.
Aj ďalšie tankery
V tom istom týždni, keď tanker Bella 1 prijal ruskú vlajku a nové meno, prešiel podobnou premenou aj tanker Hyperion a tri ďalšie ropné tankery, ktoré operujú vo venezuelských vodách.
Všetkých päť plavidiel podlieha sankciám USA za prepravu iránskej alebo ruskej ropy a v záznamoch vedených Ruským registrom námornej dopravy zmenili vlajku, pod ktorou sa plavia, a deklarovali domovské prístavy v ruských mestách Soči alebo Taganrog.